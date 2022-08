Liga MX: Objetivo en Santos es clasificar entre los 4 primeros, señaló Hugo Rodríguez

Con dos victorias consecutivas, Santos continúa con su preparación para enfrentarse a Tigres en la Jornada 8 del Apertura 2022. Por el momento, los Laguneros están en la sexta posición de la tabla, pero con un partido menos, por lo que con un tercer triunfo podrían acercarse a zona de clasificación directa.

Al respecto, Hugo Rodríguez señaló que el principal objetivo del equipo dirigido por Eduardo Fentanes es finalizar entre los cuatro primeros lugares y así llegar directo a cuartos de final. "Es muy importante ganar para nosotros, porque queremos estar entre los primeros cuatro, no estar en puestos de repechaje".

"Debemos ser conscientes en que tenemos que seguir trabajando, ya conocemos lo que 'Lalo' nos pide. El torneo apenas va comenzando, así que no podemos pensar en que ya hemos conseguido algo", declaró en conferencia de prensa el defensa, que en la jornada pasada marcó gol ante Cruz Azul.

Ante la Máquina fue el segundo partido de este semestre en el que los Laguneros mantuvieron la portería en cero. El primero fue contra Atlas, en el cual se impusieron por la mínima diferencia. "Sabemos que es parte del trabajo de todo el equipo, no solamente de la parte de atrás, no podemos colgarnos esa medalla".

"No lo habíamos podido conseguir en otros partidos. Nos lo propusimos y con base al trabajo en equipo lo hemos hecho", y añadió que son conscientes de que será difícil mantenerse igual contra Tigres, pero que confían en el trabajo realizado para lograr un buen resultado contra los felinos.

Santos no gana como visitante en el 'Volcán' desde la Liguilla del Clausura 2015, situación que para Hugo Rodríguez no es de alarmarse. "Tenemos que partir de lo nuestro, tener orden y no desesperarnos. A cualquier equipo se le complica ganar en ese estadio; son un buen equipo, con grandes jugadores, pero nos pensamos en esos datos".

"Los aficionados pesan, pero no como para definir el resultado de un partido; en cuanto termina el protocolo ya uno deja de escuchar a la gente y se concentra exclusivamente en el partido", finalizó.