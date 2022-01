Liga MX: Orbelín Pineda asegura que salió por la puerta de enfrente de Cruz Azul y no tiene ninguna deuda con nadie

El futbolista mexicano Orbelín Pineda esta viviendo su sueño de jugar en el viejo continente con el Celta de Vigo y ante ello asegura que se va del Cruz Azul de la mejor manera sin deberle nada a nadie.

“Si claro, dejé una estrella , creo que salí por la puerta de enfrente y no tengo ninguna deuda con nadie “, dijo.

Pineda afirma que esta viviendo su sueño de emigrar a Europa ante una nueva experiencia en su carrera profesional.

“Bien, tranquilo e ilusionado. Me siento muy orgulloso . Se cumplió lo que tenía en mente. Es una proyección que tenía de mi carrera , es un salto que me ha dado Dios y me toca experimentar otra cultura “, aseguró Pineda a su salida del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México .

Orbelín Pineda firmará por las próximas cinco temporadas con el Celta de Vigo, donde espera despertar su verdadero potencial.

“He preguntado en lo últimos meses y ahora me toca a mí experimentar . Lo que puedo decir es que puedo dar un poco más”, explicó.

El futbolista comentó que desde que se dio el interés del Celta de Vigo, se lo informó a Gerardo Martino y el estratega estuvo de acuerdo con la decisión de emigrar al viejo continente.

“Lo hablé con él desde el principio , lo sabe desde que existió la posibilidad y esperemos que todo salga bien”, concluyó.