Liga MX: Orbelin Pineda oficialmente deja Cruz Azul para iniciar su aventura en Europa

México.- Este domingo Cruz Azul sufrió una de las derrotas más dolorosas del torneo, su eliminación de una oportunidad de defender el título de la Liga MX, con ello tambien culminó su participación del Apertura 2021 lo que hizo más que oficial que Orbelin Pineda sellara su salida del equipo, esto luego de que el mexicano no llegara a un acuerdo para renovar y que además encontrara una oportunidad de jugar en Europa, misma que ahora cumplirá a partir del 2022 en el Celta de Vigo en España.

Oficialmente el contrato de Orbelin Pineda con Cruz Azul culmina el 31 de diciembre de 2021, pero al ya no tener más motivos para cumplir esa fecha se hace omisión de los poco más de 30 días que restan para que culminen de manera legal su vinculo. Ahora solo se encuentra preparando todo lo que tendrá que llevar a España la que será su nueva casa por las siguientes temporada y donde le hará compañía a otro mexicano como Néstor Araujo.

Este domingo en la eliminación de Cruz Azul, ante la noticia de que se va, muchos medios intentaron obtener sus últimas palabras como jugador celeste, pero Orbelin Pineda se negó y se fue de largo, enojado entre el resultado y la manera en la que tuvieron que dejar el torneo. Así que posiblemente ya no haya una declaración del jugador ante los medios, aunque si se espera que se despida mediante un mensaje de toda la afición que creyó en él y que lo arropó luego de haber llegado al equipo donde los hizo campeones.

Entre los jugadores que se detuvieron a hablar estuvo Santiago Giménez, quien confirmó la noticia de que su compañero se va, "Ya le toca ( a Orbelin) emigrar a Europa, es una alegría. Duele que jugadores como él y otros se vaya", dijo el goleador del equipo. Otro caso es Juan Reynoso que afirmó en conferencia que necesita refuerzo ante la baja de Pineda, ya solo el equipo deberá hacerlo oficial como tambien el Celta de Vigo para anunciarlo en los siguientes días.

Orbelin Pineda en la última ocasión vistiendo los colores de Cruz Azul | Foto: Jam Media

Cruz Azul intentó hacerse de más tiempo con el jugador, pero este no vio un gran futuro ya que no se le renovó el contrato con la cantidad de dinero que creía que se merecía por haber ganado el título con la máquina. Tras varios meses de negociación no se llegó a ningún acuerdo y culminó así su historia en el equipo, donde salió más de una vez campeón y fue una pieza fundamental para los campeonatos que se lograron en el último año.

Orbelin Pineda debutó en Liga MX en el Apertura 2014 con la camiseta de Querétaro, equipo con el que inició su carrera desde el 2013. Se mantuvo en el equipo de Gallos Blancos hasta el Apertura 2015 cuando Chivas le vio calidad y mucho futuro y lo contrataron, llegando a ser pieza clave tambien para otra gran temporada en su carrera con 3 títulos con Liga MX, Copa MX y Concachampions. Fue hasta el 2019 en el Clausura cuando Cruz Azul lo contrató y donde se mantuvo hasta la fecha y donde se hizo ídolo con sus actuaciones.

Ahora Pineda tomará un par de vacaciones como el resto de jugadores, luego de que ha sido uno de los elementos que menos descanso ha tenido en todo el año por convocatorias de Selección Mexicana y competencias alternas a la Liga MX. Se espera que para mediados de Diciembre ya se encuentre viajando a España para iniciar su proceso de aclimatación y para prepararse para su debut en el 2022, ya que el torneo en Europa detiene solo unos días.