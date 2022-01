Liga MX: Orbelín Pineda se despide del Cruz Azul con emotivo mensaje tras su llegada al Celta

El jugador mexicano Orbelín Pineda se encuentra cumpliendo un sueño al llegar al Celta de Vigo de LaLiga de España para jugar en Europa, a solo unos días de que se hiciera oficial su llegada al conjunto celeste, el mexicano no se olvida de su paso por el Cruz Azul de la Liga MX y se ha despedido del club con un emotivo mensaje.

Pineda llega al Celta de Vigo como jugador libre, después del término de su contrato con el Cruz Azul, equipo con el que dejo grandes momentos, principalmente con el titulo obtenido en el Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX donde la Máquina rompió una racha de 23 años sin ser campeón.

Este domingo por medio de sus redes sociales se despidió del Cruz Azul y de la afición celeste con un emotivo mensaje, a solo unos días de iniciar su nueva aventura en el futbol de España con el Celta de Vigo.

“Hace 3 años llegué con el sueño de ser campeón con Cruz Azul, di todo lo mejor de mi por la institución, su afición y gracias a Dios y a mis compañeros se logro el anhelado campeonato. Hoy me toca perseguir un nuevo sueño, nuevas metas y no me queda más que agradecer y decirles que los llevaré siempre en mi corazón”, escribió Orbelín.

“Gracias por siempre apoyarme en las buenas y en las malas y esto no es un adiós sino un hasta pronto. Gracias afición por su cariño, gracias Cruz Azul. Su amigo Orbelín”, terminó el emotivo mensaje de Pineda.

Mensaje de Orbelín Pineda despidiéndose del Cruz Azul/@orbelin90

El Celta de Vigo oficializó este viernes el fichaje de Orbelín Pineda, quien llegó a Balaídos tras concluir su contrato con el Cruz Azul y ha firmado un contrato con la entidad gallega hasta el 30 de junio de 2027. Pineda, de 25 años, ha disputado 42 partidos con la Selección Mexicana, en los que marcó 6 goles. Llega avalado por una exitosa carrera en México, donde defendió las camisetas de Querétano, CD Guadalajara y Cruz Azul, con el que se proclamó campeón en la Liga MX.