Liga MX: Orbelín Pineda tendría nueva oferta desde Nuevo León ante la falta de su renovación

México.- Mientras Cruz Azul juega las semifinales de la Liga MX, Monterrey que fue duramente eliminado en los 4tos de final ya planea la renovación de su plantilla y el nombre de Orbelín Pineda ya suena otra vez en Nuevo León pero ahora para ser el refuerzo estrella de los Rayados luego de que Tigres ya tiene lo que buscaba.

De acuerdo con el Francotirador en su columna en Récord, el Monterrey ya se ha puesto manos a la obra para conseguir a Orbelín Pineda que por ahora no ha renovado su contrato con Cruz Azul lo que haría más sencillo que el futbolista cambiará de aires en la Liga MX rumbo al Apertura 2021, además de que en la cuestión del dinero los Rayados no tendría problema.

"La renovación no llega y para mi que no llegará. La directiva celeste aún no le he echado las ganas que presumen y hay otra oferta irresistible del Norte, y no es de Tigres, sino de Rayados. Al tiempo", comentó la fuente. De esa forma una de las estrellas de la máquina está de nuevo en la cuerda floja para poder salir del equipo.

Según la directiva de Cruz Azul todo el proceso de renovación con cada uno de los jugadores involucrados se tocaría hasta el final de la temporada o cuando el equipo finalizara su participación, cosa que aun no es posible ya que siguen en competencia. Ahora bien existen más casos como el de Orbelín como Jesús Corona que él estaría prácticamente cerrado para retirarse ahí.

Orbelín Pineda está en el ojo de Rayados de Monterrey

Pablo Aguilar que está un 90% de que no seguirá en el equipo y que planea salir a Paraguay para cerrar su carrera como futbolista. En la publicación del Francotirador también anuncia sobre la situación de Jonathan Rodríguez en donde anuncia que venderán al uruguayo para poder renovar a los otros y que ya buscan delantero en la Liga MX.

Y el caso más complicado que es Luis Romo en el que asegura que no hay posibilidad de que salga del equipo aunque haya interés de equipos como Chivas y los dos del norte pero su valor de 15 millones de dólares le complican la venta, además de que el jugador ha revelado que el gustaría seguir en Cruz Azul para intentar hacer historia.

La Liga MX un no finaliza, solo son 10 días más para que oficialmente el Guard1anes 2021 culmine e inicie el proceso de adaptación de los 18 equipos para buscar a sus nuevos jugadores y vender a los que sean necesarios.