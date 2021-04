Liga MX: Oribe Peralta esta cerca de salir de Chivas

El delantero azteca de las Chivas del Guadalajara, Oribe Peralta, sabe que sus últimos días con el equipo tapatío están por terminar, es por eso que el ariete esta listo para afrontar su realidad este verano.

Peralta no ha renovado con las Chivas del Guadalajara y al parecer se ve muy complicado que se de debido al poco juego que ha tenido en la cancha desde su llegada al conjunto liderado por Amaury Vergara y Ricardo Peláez.

De acuerdo a cifras reveladas por Fox Sports, Peralta cobra un salario de 2 millones de dólares por temporada con el Guadalajara, es decir, el Cepillo se ha embolsado 3 millones de dólares hasta el momento con el Rebaño, y está en la recta final de su contrato, quedando 1 millón pendiente por cobrar.

La renovacion de Peralta no se estaría dando debido al alto costo que tiene el jugador y no es ya muy redituable otorgarle otro contrato.

Peralta comentó en un podcast con Roberto Martínez que se siente bien físicamente y espera poder terminar bien su contrato con las Chivas del Guadalajara.

"Físicamente me siento bien, es un contrato el cual quiero terminar, pero también sé por cómo es el futbol en nuestro país, podría ser que no pase, me siento bien físicamente y espero seguir así para poder terminar el contrato y ya después veremos qué es lo que sigue", mencionó Peralta en el podcast de Roberto Martínez.

El arribo de Oribe Peralta se dio en el año de 2019 y en su mejor semestre con Chivas acumuló 568 minutos, mientras que este torneo Clalusura solo suma 61 minutos jugados con Vucetich.

Desde el 2019 solamente tiene 1 gol con Chivas en Liga MX ante el Atlético de San Luis y tiene otro en Copa MX contra Correcaminos.