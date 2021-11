Liga MX: Oribe Peralta no renovará con Chivas y sería la primera baja del equipo

México.- Tras la dolorosa eliminación de Chivas este sábado ante el Puebla se han comenzado a dar los primeros movimientos en el equipo y el que se esperaba desde hace algunas temporadas es el que ha explotado. Oribe Peralta no habría renovado su contrato con Chivas por lo que se convertiría en el primer jugador fuera del equipo de cara al Clausura 2022. El "Cepillo" habría decidido que quiere pasar su última parte de su carrera en un equipo en donde puede tener algunos minutos, muchos más de los que tuvo en el Rebaño en poco más de 2 años.

De acuerdo con Erick López de TUDN el atacante mexicano quiere más minutos pero sabe que en Chivas ya no los encontrará por lo que ya no hizo valida su oportunidad de renovar su contrato. Ahora luego de que el Rebaño quedara fuera de la Liga MX ya no hay nada que lo detenga, por protocolo ha regresado ya con el equipo a Guadalajara para poner en la mesa su destino y sus posibles opciones para continuar en el futbol mexicano de una forma vigente y no como lo que vivió en el equipo de Guadalajara en los últimos torneos.

Oribe Peralta era uno de los jugadores en la plantilla actual que percibía un pago mucho mayor que el resto de sus compañeros, eso generó que mucho del presupuesto en los últimos torneos se fueran destinados para solventar el pago del sueldo del campeón olímpico en 2012. Ahora Peralta está por cumplir 38 años de edad, una considerable para que los clubes se puedan cuestionar si deben aventurarse a tomar el riego, no ha jugado de manera continua y a su edad una lesión importante podría costar mucho tiempo de recuperación y dinero mantenerlo.

En más de una ocasión el mismo "Cepillo" reveló que le gustaría regresar a Santos para tener sus últimos minutos en la Liga MX como jugador en el equipo que más ha querido y donde comenzó a brillar en México. Por ahora no hay nada confirmado de a donde podrá ir, hay que recordar que al quedar libre podrá contratarse con el equipo que mejor le plazca y no tendrá que negociar con Chivas por su pase. Incluso ya podría iniciar si así lo desea para que para el inicio del siguiente torneo pueda tener la oportunidad de llegar en su punto.

Oribe Peralta solo jugó 93 minutos en este Apertura 2021 | Foto: Jam Media

Oribe Peralta en 5 torneos con Chivas no tuvo para nada buenos números, en poco más de 2 años y medio jugó solo 33 partidos entre Copa MX, Fuerzas Básicas y el primer equipo en la Liga MX, solo hizo 2 goles, uno en la Copa MX del Apertura 2019 y un gol más en el Clausura 2020 que al final se terminó cancelando por el tema de la pandemia. Solo en este Apertura 2021, Víctor Manuel Vucetich y Marcelo Michel Leaño lo usaron en 5 partidos con 93 minutos, que fueron apenas el 6% de los minutos totales del torneo.

En la Liga MX Oribe Peralta ha jugado con Monarcas, que fue el equipo con el que debutó en el 2003, pasó al León, Monterrey fue otras de sus paradas por allá del 2004 hasta en el 2006 llegó a Santos donde comenzaría un cambio en su carrera futbolística, ligando un par de años con buena actividad hasta que fue mandado a Jaguares pero para el 2010 regresaría y tendría un despunte brutal con santos ganado varios torneos hasta el 2014 que fichó con América otra gran etapa en su carrera que duró hasta el 2019 cuando fichó con Chivas donde la historia tambien ya fue más que conocida.