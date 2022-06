Liga MX: Oscar Ustari envía emotivo mensaje a la afición de Pachuca y felicita a Atlas por título

El portero argentino de los Tuzos del Pachuca, Oscar Ustari, se hizo presente en redes sociales tras varios días de haber perdido a final del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX ante el Atlas, mandando un mensaje a la afición hidalguense, así como a los seguidores de los flamantes bicampeones del futbol mexicano.

Por medio de sus redes sociales, Oscar Ustari dejo un emotivo mensaje tras perder la final del Clausura 2022 de la Liga MX ante el Atlas, su exequipo en México, en lo que fue el primer torneo del Pachuca bajo el mando del entrenador uruguayo Guillermo Almada, en el cual dejaron una gran sensación e incluso llegaban como favoritos a la final

“Seguramente no era el final que nuestra afición y TODOS nosotros esperábamos… Teníamos mucha esperanza,ilusión y Principalmente mucha FÉ”, inicia el mensaje del portero argentino.

Mensaje de Oscar Ustari para el Pachuca en redes sociales/Foto: Instagram

“Pero por más que en esta profesión solo pensemos que lo único que sirve es ganar, no podemos dejar que el árbol tape el bosque. Hemos hecho un gran trabajo durante toda esta temporada logrando para el club y para nosotros estadísticas muy importantes: defensiva, ofensiva, jugadores con más minutos en toda la liga, afianzándose jóvenes de inferiores al primer equipo en un muy buen nivel y lo más importante es que lo hemos logrado TODOS, esto y más estando juntos”, escribió Ustari retomando algunos de las buenas sensaciones que dejaron los Tuzos en el certamen.

“Es verdad, nos falto muy poquito para levantar esa deseada SÉPTIMA pero como se suele decir, cuando no se gana también se aprende. No poder cerrar esta temporada con el título no significa que sea el FINAL sino el PRINCIPIO de cosas muy buenas en el futuro. Desde que estoy en este gran club siempre hemos ido a más, ya hemos jugado en distintos torneos 8vos, 4tos, semifinal y ahora final. Seguiremos trabajando a conciencia para lo que viene. Porque se sigue #SIEMPRESESIGUE ����”, terminó Ustari en el extenso mensaje dado a conocer en Instgaram, donde también compartió algunas imágenes que el Pachuca dejo durante el Clausura 2022 de la Liga MX.

Por último, Oscar Ustari felicitó al Atlas y a su afición que se llevó el torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX convirtiéndose en el tercer bicampeón en torneos cortos, “Felicitar al Club @atlasfc y su Afición ����”, terminó el guardameta argentino que disputó 23 partidos con el Pachuca, 17 en la fase regular y seis en liguilla, siendo pieza clave para que su equipo disputará la final.