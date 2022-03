Liga MX: Óscar Ustaria resurgió con Pachuca tras sus lesiones con Atlas

Camilo Vargas se ha convertido en un ídolo de la afición del Atlas y en el pasado han quedado nombres de otros arqueros como Édgar Hernández y Óscar Ustari, a quienes les tocó vivir situaciones difíciles como pelear por no descender. En el caso del argentino, ahora ha resurgido con Pachuca, luego de que su paso por los rojinegros se vio empañado por las lesiones.

Ustari llegó a la Liga MX en el Clausura 2016, procedente del Newell's de Argentina y luego de haber hecho carrera en Europa. En su primer torneo fue titular y dejó buenas impresiones, por lo que se mantuvo en el puesto para el Apertura 2017.

Sin embargo, en 2017 comenzaron sus problemas pues primero sufrió una fractura de codo, por la cual se perdió gran parte del Clausura 2017 y el inicio del Apertura 2017. Al final de este torneo, una rotura del tendón rotuliano de la rodilla izquierda. Tras ello, se mantuvo con el Atlas en el Clausura 2018 en rehabilitación pero salió al final del mismo.

En palabras del mismo portero, la directiva rojiblanca le trató mal, pues aunque se recuperó antes de que acabara el Clausura 2018, no le permitieron salir ni a la banca con el primer equipo. Por ello, cuando se presentó la oportunidad de volver a México no lo dudó.

"La salida de Atlas fue lo más duro de mi carrera. Viví con ellos manoseo y falta de respeto, se aprovecharon de la situación. Todavía me prometieron una renovación de dos años. Un miércoles me dicen eso y el viernes me llaman para contarme que no entraba en planes de un cuerpo técnico interino. Por todo eso, quise volver para demostrar en México lo que valgo", declaró a EFE en 2020.

Después de su salida de Atlas, Ustari estuvo un año sin jugar hasta que llegó al Liverpool de Uruguay, donde estuvo 6 meses. En el Clausura 2020 llegó a Pachuca y aunque se cruzó la pandemia del coronavirus, ha logrado consolidarse. De hecho, en el 2020, Ustari fue el arquero más efectivo de la Liga MX, con 82.7 por ciento, luego de dejar su portería en cero en 11 de 25 encuentros disputados.

En lo que va del Clausura 2022, tiene 8 goles recibidos, 18 atajadas realizadas y solo ha mantenido su portería en cero en una ocasión. Sin embargo, buscará mejorar su rendimiento para lograr su revancha en la Liga MX y guiar a los Tuzos a la Liguilla.