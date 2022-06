Liga MX: Ozziel Herrera se dijo motivado por el arranque de pretemporada de Atlas

Después de la victoria 1-0 de Atlas en el Clásico Tapatío en Estados Unidos, en el regreso a las canchas de los Zorros, luego del Bicampeonato de la Liga MX obtenido hace apenas un par de semanas en Hidalgo, el canterano, Ozziel Herrera, compartió sus reacciones del primer compromiso de pretemporada celebrado en el SeatGeek Stadium de Chicago.

El atacante Rojinegro, quien asistió a Julián Quiñones para la anotación del único gol del partido, habló de lo que esta asistencia representa para él, así como de lo que la victoria genera a nivel grupal en el inicio de la gira del Atlas por Norteamérica. “Personalmente me siento muy bien por haber ayudado al equipo con una asistencia. Creo que fue un gran partido por parte de todos que ayuda y sirve como un envión anímico para el equipo de cara al arranque de la temporada”.

Sobre el partido del próximo domingo frente a Cruz Azul, correspondiente a la Supercopa de la Liga MX, Ozziel se mostró enfocado, resaltando la complejidad del mismo, mostrando que el objetivo de los dirigidos por Diego Cocca es conseguir el cuarto título en apenas un año.

Ozziel Herrera en un partido con el Atlas en la Liga MX/Jam Media

“Va a ser un partido difícil, sabemos que ningún compromiso es fácil y por eso vamos a afrontarlo con la seriedad y la importancia que amerita, nosotros vamos a salir como siempre, con la mentalidad de ir a ganar y de sacar un resultado positivo”.

Para terminar, Herrera aprovechó para mandar un mensaje a toda La Fiel afición que se dio cita para el partido frente a Chivas, agradeciendo el apoyo de los asistentes y del resto de aficionados Rojinegros en Estados Unidos que no pudieron estar presentes en el duelo. “Agradecer a la gente por el ambiente, sabemos que hay muchos Rojinegros por acá en Estados Unidos y no me queda más que agradecerles, esperando que hayan disfrutado del partido y se vayan a su casa contentos con el resultado”.

El Atlas disputará el próximo domingo 26 de junio la Supercopa de la Liga MX ante el Cruz Azul, trofeo que se disputará gracias a que los Zorros se consagraron bicampeones levantando el título en el Grita México A21 y el Clausura 2022, por lo cual se adjudicaron de manera automática el Campeón de Campeones.