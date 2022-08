Liga MX: Pablo Aguilar rompió el silencio sobre su salida del Cruz Azul

El defensa paraguayo Pablo Aguilar salió de la Maquina Celeste de Cruz Azul con un mal sabor de boca, ya que el jugador aseguro en el programa 'Jugando Claro' , que la directiva solo le dio largas en su tema de la renovación.

Pablo Aguilar fue uno de los elementos que fue pieza fundamental en el último campeonato de la Maquina Celeste, pero poco a poco fue recluido por Juan Reynoso, quien ya no le estaba dando los minutos necesarios para mostrarse.

"Fue algo raro, todo estaba listo. Faltando meses para acabar el torneo ya se venía hablando de renovar, Juan Reynoso me decía que ya estaba todo listo para firmar. Al final no había nada, yo decía que sí pero nunca hubo un acercamiento", señaló Aguilar.

El paraguayo asegura que había muchas cosas que estaban fuera de lugar en el equipo, ya que había mucha desorganización por todos lados, no solo en lo deportivo sino en lo directivo.

"Si quieres armar un buen plantel, lo primero que debe de estar bien es la cabeza pero primero no sabes ni quién va a ser el presidente, quién está de directivo. Yo lo que veo es que ellos tienen que hacer una buena planificación y ahí el equipo va a levantar nuevamente".

Por otro lado, Pablo Aguilar le mostró todo su respeto a la afición cementera y el agradecimiento de que muchos lo recuerdan con cariño e incluso no querían que saliera de la institución.

Te recomedamos leer

"Me gusta que la afición todavía se acuerde de uno porque eso habla del trabajo que uno hizo. Le decía a mi familia que cuando me vaya de cualquier equipo, me quiero ir bien, no que por tiempo me termine yendo", sentenció el defensa guaraní.