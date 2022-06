Liga MX: Pablo Aguilar se despidió de Cruz Azul con emotivo mensaje en redes

El defensa paraguayo Pablo Aguilar dejó después de cinco años al Cruz Azul con el que ganó cinco títulos, entre los que se encuentran el trofeo que rompió una sequía de La Máquina de más de 23 años sin ser campeón de la Liga MX y el jugador no dudo en agradecer a la afición por el apoyo brindado durante su estancia en el club.

“Un enorme agradecimiento a tu esfuerzo, Pablo. Muchas gracias por defender estos colores. ¡Eres grande, @pablisaguilar!”, anunció este miércoles La Máquina en sus redes sociales la salida del líder de su zaga. Aguilar, de 35 años, fichó por Cruz Azul en el torneo Apertura 2018 de la Liga MX. En su paso por la institución cementera disputó 148 partidos en los que anotó 12 goles y dio dos asistencias.

Desde su llegada, el oriundo de Luque se convirtió en uno de los líderes del vestuario azul, un aporte que le permitió ser uno de los jugadores principales en la conquista del Clausura 2021, el primer título de Liga de La Máquina en más de 23 años y el noveno de su historia. Junto a este trofeo, Aguilar alzó con los Azules los trofeos de la Copa MX del Apertura 2018, la Leagues Cup de 2019, la Supercopa mexicana de 2019 y el Campeón de Campeones de la temporada 2020-2021.

Mensaje de Pablo Aguilar tras su salida del Cruz Azul/@pablisaguilar

Pablo Aguilar no dudo en despedirse de la afición del Cruz Azul con una emotiva carta en redes sociales, agradeciendo el apoyo brindado dejando claro que le gustaría regresar en un futuro a la Máquina de la Liga MX ya sea como jugador o directivo. “Creo que no tengo palabras para expresarles todo el agradecimiento que le tengo a esta gran afición. También quiero agradecer a la directiva, cuerpos técnicos, compañeros, utileros, masajistas, jardineros, chefs y a todos los que conforman esta gran institución ya que sin ellos la Máquina no caminará”, escribió el jugador.

Te recomendamos leer

“Hoy me despido con la esperanza de que algún día volver a portar los colores de esta gran institución ya sea dentro o fuera de la cancha”, terminó la carta emitida por Aguilar. Además del Cruz Azul, Pablo Aguilar ha militado en la Liga MX en América, con el que ganó un trofeo de Liga y dos Ligas de Campeones de la Concacaf, Tijuana y San Luis, que lo trajo al país en 2009. Con la selección paraguaya, el zaguero disputó la Copa América de 2015.