Liga MX: Pablo Aguilar sería sacrificado por Juan Reynoso y lo dejaría fuera del Cruz Azul vs Puebla

México.- Las sorpresas siguen en Cruz Azul, la semana ha estado llena de malas noticias con los temas de las lesiones y las bajas para el duelo de este sábado pero ahora se le une una nueva incógnita pues el mismo Juan Reynoso estaría dejando a un jugador clave fuera del once inicial para darle más juego y velocidad a al zona defensiva. De acuerdo con los reportes Pablo Aguilar sería el sacrificado y no arrancaría como titular hoy ante la Franja.

A través de redes sociales el reportero Armando Melgar de Récord, comunicó que hay algunas novedades tras el entrenamiento de este viernes en Cruz Azul en donde Reynoso no requirió los servicios del central paraguayo para preparar al partido ya que le dejó a un lado buscando un poco más de dinámica por ello la línea defensiva estaría conformado con otros jugadores.

"Siguiendo con noticias del día. Otro que se perfila para ser baja del encuentro, o al menos arrancará en el banquillo es Pablo Aguilar por decisión de Juan Reynoso. Todo apunta a que la zaga será conformada por 'Shaggy', Escobar, Abram y Aldrete", se lee en la publicación. El sudamericano fue parte del partido ante Tigres en donde no se vio mal pero no fue tan certero en los primeros 45 minutos para evitar que los felinos se fueran arriba en el marcador, tambien está decisión sería apostando al juego de Puebla quienes han dejado claro que son rápido y la defensa de Cruz Azul por ahora no está en su mejor momento.

Tambien puede deberse a que está cuidado a sus centrales, hay que recordar que la carga de partidos en el mes de marzo para Cruz Azul es muy fuerte, Aguilar al ser un jugador de cierta edad es más propenso a resultar lesionado por lo que Reynoso no querría tener una baja más en la defensa por lesión, recordado que Julio César Domínguez se perderá algunas semanas por una lesión en el partido ante los Tigres.

Pablo Aguilar iría a la banca ante Puebla | Foto: Jam Media

Para este partido Cruz Azul oficialmente contará con las bajas de Rómulo Otero, Alejandro Mayorga, Cata Domínguez, Christian Tabó y Pablo Aguilar al menor en el primer tiempo ya que saldría a la banca. En las siguientes horas Cruz Azul revelará la lista de convocados con los que saldrá para su partido ante el Puebla, uno de los mejores equipos de la Liga MX en este torneo. No se esperan muchas sorpresas pero si el llamado de alguno juveniles para suplir los espacios ya mencionados.

Cruz Azul tendrá que tener cuidado del resultado que puede sacar este sábado y es que en sus últimas dos actuaciones como local no les ha ido nada bien, dos derrotas en los últimos minutos han sido mucha impresión para los aficionados y los mismo jugadores que no conocen la victoria desde hace 2 fechas cuando golearon a Toluca. En caso de recibir una derrota más podrían comenzar los problemas en el equipo. Por ahora se concentran para el partido de hoy que arrancará en punto de las 21:00 pm y podrá verse por TUDN.