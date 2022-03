Liga MX: Pablo Aguilar y Uriel Antuna de Cruz Azul figuran el Once Ideal de la Concachampions

México.- Cruz Azul se mantiene como la única esperanza de la Liga MX para evitar que se pierda la racha de más de 15 años ganando la Concachampions ya que Pumas y León fueron goleados en su partido y tiene pie y medio fuera del torneo. Por su parte la escuadra de Juan Reynoso a pesar de que solo ganó 1-0 a su rival de la MLS tambien corre peligro pero tendrá más oportunidad de poder manejar el partido al llevar el marcador global de su lado.

El gran desempeño que tuvo Cruz Azul en la ida de los 4tos de Final se vio en la nominación de dos de sus jugadores para el Once Ideal de la Concachampions en donde los elegidos fueron Pablo Aguilar quien en la defensa se mandó un gran partido ante el Montreal al dejarlos sin posibilidad de anotar algún gol para acortar la distancia. El segundo fue Uriel Antuna quien anotó el gol de la victoria para la máquina en los primeros minutos del partido, además de sus constantes aproximaciones en busca de algunos más.

Leer más: Liga MX: Pachuca presenta a Vicente Sánchez como Auxiliar Técnico Institucional

Cruz Azul en sus redes sociales hicieron hincapié en ello pues fueron los únicos jugadores de la Liga MX que están en la lista ya que ni Pumas ni León pudieron hacer algo relevante para lograr algo similar, "Pablo Aguilar y Uriel Antuna se encuentran en el XI Ideal de la Ida de los Cuartos de Final de la Concachapions", se lee en la publicación además de un par de fotografías de los elementos ya mencionados.

Pablo Aguilar y Uriel Antuna en el XI ideal de Concacaf | Foto: Captura

El resto de jugadores son de la MLS y uno más de la Liga de Guatemala jugando para el Comunicaciones. Los equipos que se llevaron el Once Ideal son el New York City, New England y Seattle los equipos de los Estados Unidos luego de haber ganado sus partidos, el único que no pudo seguir la línea fue el Montreal quien cayó ante el Cruz Azul.

Once Ideal

Earl Edwards (New England)

Pablo Aguilar (Cruz Azul)

Andrew Farrell (New England)

Manuel Gamboa (Comunicaciones)

Uriel Antuna (Cruz Azul)

Maxi Moralez (New York City)

Cristian Roldan (Seattle)

Carles Gil (New England)

Valentín Castellano (New York City)

Adam Buksa (New England)

Fredy Montero (Seattle)

Leer más: Liga MX: Cruz Azul vs Pumas primer duelo entre ambos con público en el Azteca

Cruz Azul tendrá acción de nueva cuenta en la Concachampions hasta el siguiente miércoles 16 de marzo cuando visiten al Montreal para jugar la vuelta de los 4tos de final. Por ahora llevan la ventaja de 1-0. Por ahora se preparan para el partido de Liga MX que tendrán este sábado en el Azteca ante el equipo de los Pumas.