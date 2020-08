Liga MX: Pablo Ceppelini y Alan Mozo son sorprendidos en una fiesta y son suspendidos

Ciudad de México.- Siguen las indisciplinas en los equipos de futbol en México, ahora dos jugadores más fueron suspendidos en sus respectivos equipos, Alan Mozo y Pablo Ceppelini son los nuevo implicados en la falta de responsabilidad con sus compañeros y sus equipos. En las últimas horas se revelaron algunas fotos donde se les ve juntos en una fiesta en plena pandemia de Covid-19 que ha afectado a la liga.

Fue en redes sociales donde comenzó a circular algunas imágenes donde se puede ver claramente donde el mediocampista del Cruz Azul y el defensor de Pumas disfrutan de una fiesta, aun cuando sus equipos les han solicitado no asistir a ese tipo de eventos. En los últimos días las filtraciones de jugadores en reuniones se ha ido a la alza por lo que la afición se ha volcado contra estos futbolistas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Imagen donde se ve a ambos futbolistas en la fiesta | Vía Twitter

Ante las evidencias los clubes ya actuaron contra sus jugadores a quienes han castigado y multado por su acto. El primero en emitir un mensaje fueron los Pumas. El cuadro universitario a través de un comunicado anunció que que Alan Mozo ha sido acreedor de una multa económica así como la suspensión de un partido en el Guard1anes 2020.

Derivado de una indisciplina que rompe con los estatutos de sanidad internos, la directiva del club platicó con el jugador, Alan Mozo, y se determinó la suspensión de un partido y hacerlo acreedor a una multa económica".

Comunicado de Pumas sobre su jugador Alan Mozo | Vía Pumas

En el caso de Mozo los reclamos se intensificaron ya que el jugador no había sido convocado con el equipo en las últimas jornadas debido a que había dado ya positivo por Covid-19. Algo que a los aficionados no fue de su agrado. En los que respecta con Pablo Ceppelini, Cruz Azul se ha mantenido cauto sobre la sanción del jugador. No han emitido algún comunicado sobre el hecho pero se sabe que su sanción será económica y la suspensión del equipo por un tiempo.

A deferencia de Mozo, Ceppelini no es un jugador recurrente en el campo de juego por lo que esto da a entender que de forma normal no tenía actividad con esto menos lo hará.

Ceppelini estuvo presente en el entrenamiento de Cruz Azul en el Azteca de este miércoles | Vía Cruz Azul

Estos casos se suman a los que en los últimos meses han estado pasando en México desde antes que arrancara el torneo y ahora que ya va un tercio del mismo. Los más recientes fueron Uriel Antuna y Alexis Vega quienes también fueron castigados con un juego de suspendió y multa. Apenas este miércoles Cristian Calderón vivió una reunión con familiares para una propuesta de matrimonio a lo que Chivas no se proclamó en contra o a favor.

Previo estuvieron, Hugo González, Dorlán Pabón y Diego Reyes, y justo antes de iniciar la temporada con Jonathan Orozco que contagió a más de 15 compañeros cuando aun estaba en Santos, siendo el primer equipo en presentar casos de contagios en México.

Te puede interesar

Dani Alves abandonó el juego del Sao Paulo por una fractura en el antebrazo

Atlas: Alejandro Gómez es fichado por el Boavista del futbol de Portugal