Liga MX: Pablo Guede considera que Necaxa sufrió injustamente en el Estadio Victoria

El director técnico de Rayos del Necaxa, Pablo Guede, asegura que su plantel batallado para quedarse con el triunfo en la jornada 14 del torneo Apertura 2021 de la Liga MX ante Mazatlán FC.

“Sufrimos inmerecidamente, no pudimos mantener en el tiempo todo lo bueno, pero hay que felicitar a los jugadores que no se dieron por vencido y al final tuvimos premio. Eso en lo anímico sirve, me quedo con el primero y no el segundo… Me dolió el empate momentáneo porque no lo merecíamos”, declaró.

Para el argentino el apoyo de los aficionados es de vital importancia y es un factor que les ha ayudado en estar en una mejor posición en la tabla general del certamen.

“Con el tema de la gente siempre digo lo mismo: va de adentro para afuera. Si no le brindas nada desde la cancha no será igual. Pienso en mañana recuperar y poner a todos en línea. La tabla te pone donde tu mereces, sin duda”, aseveró.

Este triunfo ante Mazatlán FC para Pablo Guede es totalmente de los jugadores, quienes fueron los que dieron el alma, vida y corazón en la cancha en esta jornada 14 ante el equipo sinaloense.

“Son los jugadores, la verdad que mi influencia en el grupo es mínima. Es poco el tiempo que tengo con ellos, todo el mérito es de ellos, se animaron a arriesgar, a jugar y eso me acerca a lo que yo quiero. Seguir trabajando, no podemos pensar más allá, es irreal porque medianamente nos acomodamos y depende de nosotros, pero todo es medianamente”.

Pablo Guede y sus pupilos llegan ya a 20 unidades, peleando a mitad de tabla, los mismos en los cuales se estanca Beñat y su plantel. En la última fecha, Mazatlán FC recibe a Chivas, en busca de asegurar el repechaje, mientras, los hidrocálidos se meten a la casa del León.