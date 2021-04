Liga MX: Pablo Guede no puede más y renuncia a Xolos de Tijuana a 3 fechas del cierre del torneo

Tijuana.- Cayó uno más, Pablo Guede anunció este lunes su renuncia a la dirección técnica de los Xolos de Tijuana luego de la pésima exhibición de su equipo este domingo al perder una ventaja de 2-0 para caer 2-3 ante Mazatlán FC. A través de un comunicado del mismo entrenador y el club se dio a conocer la noticia.

La escuadra fronteriza fueron los primeros en salir a dar la cara con un sencillo comunicado donde daban la noticia de la salida del argentino quien no pudo regresarle el buen futbol al equipo rojinegro, "Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente, informa que de común acuerdo, el profesor Pablo Guede ha dejado de ser el director técnico de nuestro equipo", se lee.

Más tarde el mismo club publicó un mensaje del entrenador en donde agradecía y se despedía de la institución luego de casi un año desde su llegada, recordando que fue traído de Monarcas al inicio del Guard1anes 2020.

"La últimas semanas para mí a nivel personal y familiar no han sido nada fáciles, no tengo más palabras de agradecimiento para la institución por todo el apoyo y la confianza brindados". Comentó el estratega quien además agradeció al presidente Jorgealberto Hank por todo el apoyo. "En el futbol nunca dejamos de aprender y de mi experiencia en Tijuana me llevaré valiosas lecciones y muchos amigos para toda la vida", comentó Pablo Guede.

La presión para el argentino fue tanta que no le quedó de otra más que dejar el puesto, el equipo de Tijuana en su búsqueda de ser el club que fue campeón en el 2012 intentó trayendo a un gran entrenador como Pablo que metió a Monarcas a pelear en la Liguilla, además de que era el equipo mejor armando para este año futbolístico.

Aun así nunca se pudieron afianzar en la Liga MX y el equipo fue de más a menos hasta el punto de pelear por la reclasificación. Pablo Guede se fue con 30 partidos con Xolos todos en fase regular, solo 8 ganados, 7 empates y 15 derrotas un balance algo complicado de sostener su proyecto.

En el torneo actual los dejó en el lugar número 11 con 16 puntos, está dentro de zona de repesca pero con problemas en la última zona y el más claro ejemplo lo dio este domingo al perder una ventaja de dos goles.

Con Pablo Guede la Liga MX le ha dado las gracias a 2 entrenadores más, José Guadalupe Cruz con Necaxa y Luis Fernando Tena que dejó FC Juárez. Actualmente Leonel Rocco es otro de los clubes que tiene problemas y que solo es cuestión de tiempo para decirle adiós.