Liga MX: Pablo Guede ya habría tenido una reunión con León para se el nuevo DT

León.- La temporada de la Liga MX no termina aún pero equipos que ya han confirmado que no seguirán con sus actuales entrenadores ya han iniciado a buscar a los sustitutos. Un caso es el de León quien hace unas semanas confirmó que Nacho Ambriz ya no seguirá en el Apertura 2021 por lo que de urgencia deben encontrar a alguien y todo indicaría que Pablo Guede lleva la delantera en todo.

De acuerdo con el Francotirador, el columnista afirmó que el equipo esmeralda ya tuvo su primera reunión con Pablo Guede en los días recientes. Se trató de una entrevista para saber si da el perfil para ser el nuevo DT del equipo. Hay que recordar que Guede quedó fuera de Liga MX esta temporada al renunciar su cargo con Xolos.

Aun no se confirma si se podrá quedar ya que en el mercado hay otros entrenadores que fácilmente podrían dar el perfil para ser el estratega oficial. Pablo Guede tuvo un gran debut en Liga MX pero en sus más recientes torneos ha quedado a deber con sus equipos. Hay que recordar que llegó para los desaparecidos Monarcas a quienes en su primer campaña los llevó a semifinales.

Luego de eso cuando el equipo desapareció, pasó a Xolos donde pintaba a tener una gran temporada ya que en el Apertura 2021 el equipo fronterizo tuvo grandes refuerzos pero al contrario, fue de los últimos y con muy malos resultados. Para el siguiente torneo también se mantuvo por el mismo camino, no logró levantar y tras una derrota ante Mazatlán decidió renuncia a 3 fechas de acabar la Liga MX.

León se ha caracterizado por tener entrenadores con ganas de ganar y ofender al rival, sus antiguos DT han sido con esos puntos, Gustavo Matosas, Juan Antonio Pizzi, el mismo Nacho Ambriz que han logrado títulos con el equipo. Pablo Guede con los mostrado en Monarcas podría hacer un gran trabajo si la platilla se mantiene en un gran número.

Cualquier información o movimiento muy posiblemente se revelará al final de la participación de León en la Liga MX, puede ser este mismo fin de semana o con el título de del Guard1anes 2021 en un par de semanas.