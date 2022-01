Liga MX: Pablo Guegue asume responsabilidad y se disculpa con la afición de Necaxa por tan mal inicio

Aguascalientes.- Luego de una pésima noche para Necaxa en su debut ante su afición, Pablo Guede se hizo presente en la conferencia de prensa en donde no le quedó más que asumir la total responsabilidad de las dos derrotas que Necaxa ha sufrido en el arranque de la Liga MX, de la misma manera aprovechó para disculparse con los aficionados de los Rayos ya que nada de lo que ha pasado hasta ahora estaba en el plan, aseguró que es una vergüenza con los fans del equipo que paguen una entrada para ver un equipo tan mal.

"Con un resultado así carece de importancia las cosas que pueda decir, sino pedir perdón a la gente de no merece pagar una entrada para ver perder así al equipo", comentó en rueda de prensa. Necaxa tuvo serios problemas con el ataque de Rayados quienes en pocos minutos ya habían encontrado un par de goles en el primer tiempo, para terminar goleando al equipo 0-4 con mucha facilidad y refundirlos en la tabla general y dejarles la pelea complicada en el cociente donde tambien tiene una lucha.

Si bien aseguró que no había excusas si dejó entrever que si hubiera tenido los 3 jugadores que le faltaron las cosas hubieran podido ser algo diferente, hay que recordar que en la semana se dio a conocer que un par de futbolistas dieron positivo a Covid-19, en este caso fueron Brian García y Dieter Villalpando lo que hizo que el equipo no estuviera solido en mediocampo en donde se generaron los grandes problemas, y la baja de Alejandro Zendejas quien no fue llamado al partido por su traspaso al Club América.

"Hicimos lo que pudimos con la gente que teníamos ante un rival con mucha categoría donde no estuvimos a la altura, no hay más que vuelta que darle", dijo el entrenador que se fue a casa con la preocupación de un mal resultado. Pablo Guede no ha encontrado su mejor versión en la Liga MX desde que dejó Monarcas Morelia, hace ya poco más de un año, luego en su paso por Tijuana no dio el gran potencial que le vio y fue despedido a las jornadas, ahora con Necaxa el riesgo es el mismo y más con una directiva que ante la menor provocación decide culminar los proyectos.

Jugadores de Necaxa molestos por la goleada recibida ante Rayados | Foto: Jam Media

Actualmente en la Liga MX hay varios equipos que tienen cero puntos pero la mayoría de ellos es porque no ha jugado la jornada 2, se espera que la tabla general se mueva, Necaxa por el momento se ubica en el lugar 17, pero podría caer al último en caso de que Toluca gane o empate en su siguiente partido, de hacerlo el peor equipo en 2 jornadas sería el equipo de Necaxa.

Para la fecha 3 el conjunto hidrocálido se meterá a la cancha del TSM para enfrentar a Santos en busca de sus primeros puntos de la temporada, para evitar meterse en más problemas ya que una tercera derrota podría comenzar a poner en riesgo el puesto de Pablo Guede, así como meterse en más aprietos por el cociente en donde están muy cercas de los lugares que pagan multa.