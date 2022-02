Liga MX: Pachuca anuncia a José Manuel Viay como nuevo Director de Visorias

Hidalgo, Pachuca.- Tuzos del Pachuca es un equipo que se enfoca en sus jóvenes canteranos para que logren cumplir el sueño de debutar en la Primera División de México. El equipo de la Bella Airosa se caracteriza por voltear a ver a sus jugadores de casa para contemplar un grupo hábil y competitivo en el torneo.

El grupo hidalguense es de los pocos planteles de la Liga MX que presumen figuras de la cantera que la rompen en el máximo circuito como en el futbol extranjero, tales son los nombres de Hirving 'Chucky' Lozano (Napoli), Erick Gutíérrez (PSV), Héctor Herrera (Atlético de Madrid), Rodolfo Pizarro (Rayados de Monterrey), Rodolfo Cota (León), etc.

Su objetivo es foguear a sus promesas y seguir incorporando a futbolistas que tienen el nivel exclusivo para formar parte de la Universidad y empezar a sostener el criterio de un jugador profesional en las Fuerzas Básicas del equipo, tomando en cuenta que Tuzos destaca en Sub-14, Sub-16, Sub-18 y Sub-20.

Pachuca no se equivoca cuando asigna a profesores estrictos en la posición de Visores. Ha sabido corresponder al agrado de sus cazatalentos que en este 2022 espera nuevas figuras y eso estará a cargo del nuevo Director de Visorias José Manuel Viay, conocido por ser el timonel de la división Sub-16.

José Manuel Viay nuevo Director de Visorias

A través de un corto video en redes sociales la escuadra blanquiazul anunció la posición del estratega, personalidad que conoce los valores y metas que son exigidas para llegar a vestir la casaca hidalguense, inclusive fue testigo de ver a niños que pasaron por sus filas y hoy son estrellas del balompié.

"A lo largo de mi instancia en el Club Pachuca he aprendido que una formación integral es la base del éxito individual. En este lugar he visto crecer a niños que hoy son figuras y me enseñaron que el talento no lo es todo y no viene solo hay que pulirlo, trabajarlo, procurarlo y encontrarlo. Soy José Manuel Viay nuevo Director de Visorias a nivel nacional del Club Pschuca", explica en la filmación.

Tuzos del Pachuca es 3er lugar de la clasificación con nueve unidades, producto de tres victorias en este comienzo del Grita México Clausura 2022 de la Liga MX. El próximo lunes recibirá a Gallos de Querétaro en el "Huracán" rumbo a su segundo triunfo al hilo.

