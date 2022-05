Liga MX: Pachuca convoca a Nico Ibáñez que tendrá una última oportunidad para buscar el título de goleo

México.- El tema del goleo individual ha dado mucho de que hablar en esta última Jornada de la Liga MX, el líder que es el jugador de Tigres, André-Pierre Gignac se quedó con 11 anotaciones seguido de Nico Ibáñez que este domingo tendrá la última oportunidad de darle alcance al contar con 9 tantos. En tercer lugar y quien ya perdió su oportunidad era Rodrigo Aguirre quien tambien se quedó en 9 anotaciones.

La definición del título de goleo se puso un poco complicada en la última Jornada y es que Gignac no pudo disputar el último partido por una lesión, Aguirre no pudo anotar en su juego y el único que quedaba pendiente era Nico Ibáñez quien estaba entre algodones luego de que en la Jornada 16 salió lesionado y se esperó hasta el último momento para poder saber si podrá o no estar en el juego ante Pumas.

Ahora el momento es del argentino, si desea tener el título en sus manos pueden pasar dos cosas, anotar dos goles y empatar los 11 del francés y compartir el campeonato o marcar tres goles para colocarse como líder, esto es más complicado pero hay una gran posibilidad de que suceda y más si los compañeros juegan en su favor para lograr que los goles vengan de su parte y así lograr el récord.

Nico Ibáñez se alista para pelear por el título de goleo | Foto: Jam Media

Pachuca durante toda la semana no dio actualizaciones de la lesión del sudamericano que en el juego ante Rayados salió de manera anticipada con un dolor en el muslo derecho, se le trató muy delicado en estos días y ahora ha sido parte de la convocatoria de Guillermo Almada para su duelo de este domingo, el último de la temporada con el que esperan cerrar de gran forma de cara a la Liguilla.

Convocados

Kevin Álvarez

Miguel Tapias

Oscar Ustari

Víctor Guzmán

Nicolás Ibáñez

Roberto de la Rosa

Yairo Moreno

Avilés Hurtado

Fernando Navarro

Jesús Trindade

Gustavo Cabral

Oscar Murillo

Luis Chávez

Carlos Moreno

Pablo López

Erick Sánchez

Romario Ibarra

José Castillo

Bryan González

Jesús Hernández

Daniel Aceves

Pedro Pedraza

Ilian Hernández

Pachuca buscará llegar a la meta de los 41 puntos, que sería un récord para ellos recordando que su suma máxima fue de 40 unidades hace ya algunos torneos, además de que llegaría del mejor ánimo a la Liguilla.