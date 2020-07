Liga MX: "Pachuca enfrentará al Club América sin miedo": Jorge Hernández

Pachuca.- El jugador Jorge Hernández, capitán de los Tuzos del Pachuca, descartó que, dados los dos últimos casos positivos reportados en Coapa, el equipo Hidalguense tema por el posible contagio cuando se vean las caras con el América, ya que según sus palabras el virus podría adquirirse en cada escenario, no exactamente en el campo.

"No jugaremos con miedo, existe el temor de que eventualmente me infecte y no necesariamente contra América, podría estar en entrenamiento o ir al supermercado". No es que tenga miedo de jugar, tal vez algún día pueda atraparlo y haya preocupaciones porque tenemos una familia ", dijo en una entrevista para el canal ESPN.

"Está el tema con mis hijos o mi esposa, pero lo olvidas todo en el campo y como jugador trato de darlo todo porque es mi trabajo", agregó Jorge Hernández durante la entrevista.

También destacó las medidas que ha tomado la directiva del Pachuca, ya que fueron clave para la ausencia de casos en el equipo.

"Desde que llegué a un hotel. Es una de las cosas más importantes, tiene alfombras, cubiertas bucales y todo este cuidado. Estábamos juntos para las comidas y ahora es una mesa con un máximo de cuatro jugadores. Cubrebocas en todo momento ", finalizó.

Roger Martinez podría irse del América

El delantero colombiano, Roger Martínez esta en la mira de el Atlético Mineiro de Brasil, el equipo carioca ya sondeó el entorno del cafetalero con los azulcremas para ver la posibilidad de ficharlo para la próxima temporada.

Hasta el momento el club brasileño no ha presentado una oferta o propuesta al Presidente del América, Santiago Baños, por el momento solo se analiza la posibilidad de ofrecer algo a cambio de los servicios del delantero.

Roger Martínez no esta en los planes del América para ser vendido.

Atlético Mineiro se une a una lista extensa de equipos que buscan los servicios del colombiano, anteriormente el Inter de Miami de la MLS preguntó por el, pero no se llegó a nada, tambien lo hizo un grande de Argentina, el Boca Juniors, y la propuesta fue rechazada por los azulcremas, hasta el momento nadie ha puesto en la mesa los aproximadamente 15 millones de dólares que solicita el America por su ficha.

Roger Martínez está contemplado para iniciar el Guard1anes 2020 con América, y Miguel Herrera lo considera un hombre de peso en su esquema ofensivo, sin embargo, el acuerdo con el delantero es que cada oferta que llegue al club por sus servicios será valorada y si todas las partes salen ganando, facilitarán las cosas para que el colombiano emigre del nido.

En junio del 2018 fue el arribo del colombiano a la Primera División de México por 8.500.000 euros. Debuta el 22 de julio marcando el gol de su equipo en derrota 2 por 1 en casa de Club Necaxa.

Su primer gol del 2019 lo hace el 2 de febrero de tiro penal en la victoria 2 por 0 sobre Queretaro FC. Marca doblete el 5 de febrero en la victoria 3 por 1 sobre Club Necaxa saliendo como la figura del partido por la Copa México, vuelve y marca doblete por Copa el 26 de febrero en la goleada 5 por 2 sobre CF Pachuca. El 9 de mayo por los cuartos de final ida marca doblete en la victoria 3 por 1 sobre Cruz Azul.

Su primer gol de la temporada marca el 21 de julio en la victoria 4 por 2 sobre CF Monterrey. El 29 de octubre marca el gol de la victoria por la mínima como visitantes ante Atlético San Luis.

Martínez fue convocado por Colombia entre los 23 para la Copa América Centenario por José Pekerman. El 29 de mayo de 2016 debutaría frente a la Selección Haití en el cual marcó su primer gol, el tercero de Colombia.

El 30 de mayo queda seleccionado en la lista final de 23 jugadores que disputaran la Copa América 2019 en Brasil. El 9 de junio da la asistencia para el 3-0 definitivo en un partido amistoso en Lima ante Perú. El 15 de junio marca el primer gol de la victoria 2 por 0 sobre la Selección Argentina marcando media distancia en la primera fecha del grupo B.