Liga MX: Pachuca es más líder que nunca, vencieron al Puebla en el Estadio Hidalgo

Los Tuzos del Pachuca recuperaron el liderato en la tabla general del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX tras derrotar a los Camoteros del Puebla por marcador 1-0 en el partido correspondiente de la Jornada 15 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, disputado en el Estadio Hidalgo. El anotador por los hidalguenses fue el mediocampista Víctor Guzmán al minuto 10, quien sumó su sexto gol.

Pese a la regular asistencia al “Huracán”, el buen ánimo se reflejó en la tribuna, la afición de los Tuzos asistió sabiendo que su equipo ya estaba clasificado a la Fiesta Grande del máximo circuito del balompié mexicano, pero querían más, estaban ansiosos de un grato espectáculo en la cancha.

Transcurrían los primeros escarceos, los de la Bella Airosa dieron el primer aviso a la cabaña de Antony Silva, quien salvó a los de la Angelópolis apenas al primer minuto. Pachuca insistió, obtuvo un tiro de esquina al minuto 8, pero el balón nuevamente salió de corner; de pronto, Víctor Guzmán remató de cabeza al ángulo inferior izquierdo luego de ser cobrado el segundo corner por la punta izquierda para abrir el marcador al 10’.

Con los ánimos calientes, el director técnico de La Franja, Nicolás Larcamón fue amonestado al 20’ por reclamar al árbitro central Oscar Mejía, pero en el terreno de juego, Pachuca una y otra vez buscó su segundo gol, el cual, se negó a caer hasta que se escuchó el silbatazo del medio tiempo.

Sin embargo, Guillermo Almada se quedó con un hombre menos, al 56’, el defensa colombiano Oscar Murillo alzó demasiado la pierna izquierda y pateó en el rostro al atacante poblano Martín Barragán, quien quedó tendido sobre el césped. Murillo vio la tarjeta roja directa.

El ‘Pocho’ Guzmán sumó su sexto gol Jam Media

Los cambios llegaron, pero los enfranjados no pudieron capitalizar en las pocas llegadas al arco de los Tuzos. Todavía el goleador de los hidalguenses, Nicolás Ibáñez buscó su décimo gol particular, pero no lo pudo lograr, la defensa del Puebla evitó su remate que iba directo a las redes, al 90’ + 1.

Con este resultado, Pachuca alcanzó los 35 puntos, mientras que el Puebla se quedó en 26 y postergará su entrada directa a la Liguilla. Los hidalguenses aprovecharon el descalabro de Tigres de la UANL en el Estadio Victoria de Aguascalientes frente a los Rayos del Necaxa para recuperar el liderato.