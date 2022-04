Liga MX: ¿Pachuca jugará con suplentes frente a Pumas en la última jornada?

Pachuca, Hidalgo.- Tuzos del Pachuca jugará el próximo domingo contra Pumas UNAM, equipo que apuesta por la final de la Concacaf Liga de Campeones y podría salir con un equipo nada superior al nivel que presenta el club que dirige Guillermo Almada en este cierre del Grita México Clausura 2022 de la Liga MX.

Después de dominar el certamen a mediados del Clausura 2022 los hidalguenses consiguieron el sitio de honor en esta última fecha 16 tras golear a Rayados de Monterrey 3-0. Con 38 unidades reina en la tabla clasificatoria y todavía podría terminar la ronda preliminar con 41 puntos.

El técnico charrúa afirmó que irá por el récord de puntos en este semestre, el primer objetivo se consiguió, amarrar la punta, el segundo es conseguir la mayor cantidad de puntos y esa tarea se podría resolver si se consigue la decimotercera victoria en Ciudad Universitaria.

En su último partido Pachuca es favorito para vencer a Pumas UNAM, inclusive sería el encargado de finiquitar todas sus posibilidades de jugar en el repechaje, sin embargo la elección de Guillermo Almada sería otro si toma el atrevimiento de jugar con cuadro alterno.

Pachuca líder del Clausura 2022

Jam media

Tuzos no perderá nada el próximo domingo en la Ciudad de México, por cuidar a sus mejores hombres el estratega preferiría anunciar un once distinto al acostumbrado, empero, desde otro punto de vista, no sería lo más recomendado de cara a la fiesta grande.

Los hidalguenses tendrán una semana de descanso mientras la reclasificación se disputa entre los equipos del 5to al 12vo lugar de la general, así que guardar sus mejores armas podría costar en los Cuartos de Final al perder, quizá, dos semanas de actividad antes de la liguilla.

Luis Chávez consiguió doblete

Jam media

Te recomendamos leer

La decisión no será difícil de tomar para Almada, ya que podría alternar a sus jugadores en el partido del fin de semana con tal de darles juego y no pierdan ritmo. El encuentro de la fecha 17 está pactado a las 12m, sin embargo, el horario podría cambiar, ya que los felinos buscan el cambio de horario por el cambio de temperatura.