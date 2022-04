Liga MX: Pachuca podría cerrar con 41 puntos si le gana a los Pumas en CU

Será el domingo a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) cuando los Tuzos del Pachuca visitarán a los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario, donde buscarán escribir otro capítulo a su historia, si derrotan a los felinos en el duelo de la Jornada 17 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, llegarían a los 41 puntos.

Esta sería la primera vez en 49 torneos cortos disputados en los que los de la Bella Airosa alcanzarían dicha marca, pese a ser los primeros sembrados en la Liguilla, Tigres ya no los puede alcanzar, pero los hidalguenses no se conforman y quieren hilvanar su cuarto triunfo consecutivo.

Sin embargo, en caso de igualar frente a los Auriazules en la cancha de Ciudad Universitaria, empatarían la marca de las 39 unidades que consiguieron en el Clausura 2007 bajo la dirección técnica de Enrique “El Ojitos” Meza.

No obstante, no será sencillo para los dirigidos por Guillermo Almada, ya que hace ocho años que no conocen la victoria en el Olímpico Universitario. La última vez que ganaron fue en el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2014 por contundente 1-4; pero, esta vez la historia podría cambiar, ya que los del Pedregal piensan en la vuelta de la final de la Liga de Campeones de la Concacaf que jugarán el miércoles frente al Seattle Sounders.