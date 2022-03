Liga MX: Pachuca sigue en plan grande y golea al Toluca y toma el liderado momentáneo

México.- Pachuca está que no cree en nadie, una vez más el equipo de Guillermo Almada dio una demostración de su gran futbol, ahora su rival fue el Toluca al que golearon con facilidad con marcador de 0-3. Con este resultado el equipo de los Tuzos sigue extendiendo su racha positiva ya que no pierden desde la jornada 2, además de que por el momento son los números líderes de la Liga MX en espera de lo que haga el Puebla en su visita al Atlético de San Luis.

Pachuca quien llegó muy bien descansado luego de que la semana pasada no tuviera actividad se plantó desde los primeros minutos para buscar la ventaja y manejar el partido a su modo. Solo pasaron 12 minutos para que cayera el primero cortesía de Víctor Guzmán. Toluca intentó reaccionar pero su futbol no fue el mejor en la parte delantera en donde Camilo Savezzo no pudo hacer nada se quedó sin oportunidades claras de gol.

El segundo gol del partido tardó mucho para poder llegar, pero mientras eso pasaba el tramite del duelo era de Pachuca, los pupilos de Guillermo Almada dominaron de inicio a fin, los Diablos poco pudieron hacer contra el bien ritmo y condición del rival, a pesar de estar jugando a las 12 del día. Fue hasta el minuto 70 cuando luego de una jugada llena de magia en donde se juntaron todos los hombres de ataque para armar un golazo para que Nicolás Ibáñez solo la empujara para el 0-2.

Toluca buscó la manera de hacer algo relevante pero poco pudo hacer, Nacho Ambriz se quedó sin posibilidades ante el gran trabajo defensivo de Pachuca quien de nuevo dejó un arco en cero. Todo se derrumbó para los locales al minuto 85 cuando aprovechando la desconcentración de la defensa de los Diablos, Yairo Moreno entró solo ante el arquero y con un disparo raso y colocado puso el 0-3 definitivo.

Pachuca se metió al infierno y salió con vida | Foto: Jam Media

Con ello Pachuca llegó a 22 puntos en la Liga MX, siendo uno de los mejores equipos del torneo a la par de lo que ha hecho el Puebla a quien superó por un punto, pero aún pueden los camoteros regresar a la sima si ganan ante el San Luis. Los Tuzos tienen una marca increíble como visitantes que ha hecho que sean los mejores por ahora, de 6 partidos que han disputado en otro estadio han ganado 5 y perdido 1, 15 de 18 posibles una marca impresionante para su gran temporada.

Así mismo con este resultado, Pachuca ligó 7 partidos sin perder, desde la jornada 3 que no pierden aunque aún tienen un duelo pendiente de la fecha 9 mismo que como se explicó se pospuso por el tema de violencia en Querétaro. Los Tuzos están cada vez más cerca de su calificación a la fase final, al menos para asegurar estar en el Repechaje en caso de que saliera de los primeros 4, aunque tambien cada vez más se acerca para lograr la Liguilla Directa.

Para la jornada 11 antes de la fecha FIFA, Pachuca recibirá al Cruz Azul en busca de seguir con su invicto en casa y por la pelea en la cima de la temporada, por su parte Toluca se mete a la casa del Club América.