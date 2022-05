Liga MX: Pachuca sonríe ante posibles rivales en Liguilla; tiene ventaja sobre ellos

México.- Este sábado inició la ronda de Repechaje en la Liga MX se jugaron ya dos partidos que dieron como ganadores a Cruz Azul y al Atlético de San Luis quienes de momentos ya se han ganado su lugar en Liguilla, aún faltan dos equipos más que logren el boleto para definir la Liguilla del Clausura 2022. Con los primeros resultados hubo un equipo que sonrió ante las posibilidades y Pachuca, pues gracias a su gran temporada ya midió el nivel de todos sus posibles rivales.

Tras los primeros eliminados, Pachuca ya sabe con más certeza quiénes podrían ser sus contrincantes la próxima semana y son los siguientes: Cruz Azul, Atlético de San Luis, Pumas o Mazatlán, uno de esos 4 equipos podrían ser emparejados con el líder de la Liga MX y regresando a la temporada regular solo el equipo de Pumas le pudo hacer cosquillas a los Tuzos sacándole la victoria en la última jornada.

Pachuca tuvo la oportunidad de enfrentar en la Jornada 1 a San Luis en calidad de visitante, dicho partido no resultó muy complicado pues ganaron 0-2 sumando así los primeros puntos de los 38 que lograron en el Clausura 2022. Luego tuvieron que pasar varias jornadas hasta llegar a medirse ante otro posible rival, en la fecha 7 Mazatlán visitó la bella airosa y se llegó una goleada de 3-1, el duelo no fue ten complicado pero si sufrieron por algunos momentos.

Para la Jornada 11 el rival ahora sería Cruz Azul, un partido algo trabado, no fue sencillo para los dos pero al final un gol definió todo, Pachuca se quedó con los 3 puntos al vencer a la máquina 1-0. Y para sellar estos duelos en la Jornada 17 tuvo su partido ante Pumas, la única mancha contra estos posibles rivales, ya que cayó 2-0 en CU, este partido Pachuca ya no corría riesgo de nada por lo que no fueron tan insistentes.

Ahora los pupilos de Guillermo Almada deberán esperar los resultados de los últimos dos partidos de este domingo, y será hoy mismo cuando se revelen los cruces oficiales de la Liguilla y este lunes será cuando se den los horarios y fechas para el inicio de la pelea por el título.