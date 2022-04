Liga MX: Pachuca sorprende con convocados para enfrentar a FC Juárez

México.- El Club Pachuca marcha líder de la Liga MX y tiene en sus manos seguir en ese puesto de honor por eso tratará de hacer un gran partido en su visita a la frontera en donde se mediarán ante el equipo de FC Juárez este viernes. Pero lo que ha dado de hablar ha sido la convocatoria de Guillermo Almada quien hizo un cambio respecto a su última lista y ha dejado a un hombre más que importante del llamado por lo que el ataque y la velocidad estará a cargo de otros elementos.

Este jueves el equipo de Pachuca a través de su plataforma exclusiva dio a conocer a los 21 jugadores que estarán partiendo este mismo jueves a Ciudad Juárez para su duelo de este viernes. La ausencia más marcada es la de Romario Ibarra que hasta ahora se desconoce la decisión del entrenador ya que en su parado venía haciendo un trabajo de mucha importancia por lo que su no convocatoria levante algunas sospechas.

En los últimos dos partidos de los Tuzos Ibarra dio una muestra de falta de compañerismo cuando al salir no saludó al hombre que iba a entrar, eso fue ante Tigres. Luego ante Tijuana este lunes no fue titular e ingresó en el segundo tiempo, y ahora no ha sido convocado. No hay ninguna información de parte del club en donde den a conocer el motivo de no su aparición, pero tambien existe la posibilidad de que se haya resentido en el entrenamiento y de último minuto ya no pudo estar listo para su participación.

Romario Ibarra no fue convocado para jugar ante FC Juárez

Del resto de la plantilla está todo igual, los jugadores habituales que están listos para ir por los 3 puntos que matemáticamente le estaría dando su boleto a Liguilla Directa. Este miércoles luego del partido de Chivas y Rayados, el equipo de Pachuca se clasificó a la Fase Final lo que indica que ya no puede perder el puesto dentro de los mejores 12 aún perdiendo todos sus partidos.

Ahora esperan ganar este viernes y llegar a 32 puntos y en combinación con un empate o una derrota de Tigres para afianzarse en la cima o seguir en la pelea hasta las últimas jornadas de tú a tú con los felinos. Los Tuzos por delante tiene solo 4 partidos incluyendo este ante FC Juárez, luego se enfrentarán al Puebla, Rayados y cerrará la temporada regular con Pumas.

Convocados

Kevin Álvarez

Miguel Tapias

Oscar Ustari

Víctor Guzmán

Nicolás Ibáñez

Roberto de la Rosa

Avilés Hurtado

Geisson Perea

Fernando Navarro

Jesús Trindade

Gustavo Cabral

Oscar Murillo

Luis Chávez

Carlos Moreno

Erick Sánchez

José Castillo

Bryan González

Mauricio Isaís

Jahaziel Marchand

Jesús Hernández

Ilian Hernández

Pachuca estará viajando este jueves a Chihuahua en donde este viernes continuará la Jornada 14 de la Liga MX. Las acciones del partido arrancarán en punto de las 21:00 pm y podrá verse en vivo por la señal de TV Azteca y TUDN.