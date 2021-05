Liga MX: Pachuca vs Chivas es el primer duelo del repechaje confirmado

México.- Con el boleto en mano Pachuca y Chivas confirman el primer partido del repechaje de la Liga MX, a falta de dos partidos para finalizar la temporada regular ya ningún resultado cambiará este partido. Tras la goleada de los Tuzos a San Luis le dio posibilidad de meterse con mejor posición por lo que recibirá en el Hidalgo el partido.

Si bien ambos equipos finalizaron con 23 puntos, la única diferencia es que el Pachuca anotó goles demás que le dio una marca goleadora positiva con un +1 mientras que Chivas quedó con 0. Así la Liga MX ya pudo anunciar que este partido será el primero de forma oficial aunque de momento no hay una fecha designada para que se lleve a cabo.

El equipo de Chivas tuvo en sus manos lograr una mejor posición pero tras el empate ante Tigres no le quedó más que ubicarse en el lugar 9. El resto de la tabla aun puede cambiar el orden. La Liga MX tiene pendiente el duelo de Santos vs Puebla y el Pumas vs América donde los felinos aun puede calificar y dejar fuera a Querétaro para meterse como 12.

Una vez que la Liga MX conozca a sus equipos para el repechaje esos partidos se jugarán a un duelo la siguiente semana entre el 8 y 9 de mayo, para así dar paso a la siguiente semana el inicio de la Liguilla. Los cuartos de final arrancarán el 12 y 13 de mayo mientras que la vuelta será para el 15 y 16 del mismo mes.

¡Tenemos rival confirmado para la siguiente Fase! �� pic.twitter.com/kYPVe5Kb90 — CHIVAS (@Chivas) May 2, 2021

Cruz Azul, América, Monterrey y de momento Puebla irán directo a los 4tos de final por quedar dentro de los primeros 4 lugares, luego llegan los que jugarían repechaje, aun con la posibilidad de cambiar el orden de la tabla para Pumas y Santos pero serían los mismos equipos sin importar quien gane. A continuación te presentamos el repechaje de la Liga MX hasta el momento.

León (5) vs (12) Querétaro

Atlas (6) vs (11) Toluca

Santos (7) vs (10) Tigres

Pachuca (8) vs (9) Chivas (Único partido confirmado)

Hay que recordar que en esta ronda los partidos son a una sola exhibición, quien resulte ganador avanzará a la fase final de la Liga MX, respecto a los lugares que pueden tomar lo harán dependiendo a rival que hayan derrotado, pueden mejorar o mantenerse.