Liga MX: Pachuca vs Tigres obtiene nueva fecha tras suspensión de la J9 por violencia

Hidalgo, Pachuca.- Tuzos del Club Pachuca debió de recibir a Tigres de la UANL en la cancha del Estadio Hidalgo el pasado domingo 06 de marzo del año en curso, sin embargo el partido se tuvo que posponer y no por culpabilidad de alguno de los dos, sino por temas extracancha que procedieron desde el estado de Querétaro a causa del altercado en el Estadio Corregidora.

La pelea entre barras de Gallos y Atlas provocaron que el resto de la jornada 9 del Grita México Clausura 2022 de la Liga MX tuviera que suspenderse por solidaridad con los aficionados que resultaron heridos. Entre los partidos a reagendarse estuvo el Pumas vs Mazatlán, Tijuana vs Atlético de San Luis y el Pachuca vs Tigres, inclusive el Rayados vs FC Juárez -duelo pendiente de la J5-.

El campeonato debía de encontrar una fecha pertinente para festejar cada partido; señalando el Tuzos frente a felinos se tomó la decisión de reprogramar para el próximo jueves 7 de abril. La cita será para las 19:00 horas (tiempo de México) 18:00 horas (tiempo de Culiacán).

Dicho partido sería uno de los más importantes de este fin de semana, puesto que Pachuca buscaría retomar la punta de la tabla clasificatoria tras el triunfo de Puebla sobre Cruz Azul (1-3), que lo recuperó como puntero del torneo regular. En cambio Tigres lucharía por su séptimo juego sin perder para seguir trepando sitios importantes en la clasificación.

Los dos equipos se colocan a un leve intervalo en la zona de clasificación directa rumbo a la liguilla del C2022. Los hidalguenses son sublíderes con 19 puntos, mientras que los felinos se aseguran en la tercera posición con 17 unidades; cada uno con un partido menos que el superlíder Puebla, a quien buscarán desbancar.

Por lo pronto ambos equipos se harán a un lado por enfrentarse para tomar la dedicación de entrenar rumbo a su próxima confrontación de la fecha 10; Pachuca será visitante y viajará al Estado de México para enfrentar a Diablos Rojos del Toluca, en el Estadio Nemesio Díez.

Mientras tanto Tigres UANL regresó a la Sultana del Norte para comenzar con su preparación previo a ser visitante contra Club León en el Nou Camp, sede que los dirigidos por Miguel Herrera visitaron el pasado mes de diciembre para buscar el pase a la final del A2021, sin embargo sufrieron la remontada y quedaron eliminados en ronda de semifinales.

