Liga MX: ¡Papeles opuestos! América llegará al Clásico Nacional como victima

México.- Este sábado si no hay cambios considerables en la Liga MX se jugará el Clásico Nacional entre Chivas y América un partido que podría definir mucho en especial para el equipo de las Águilas quienes no han tenido muy buena temporada y en caso de caer ante el archirrival será el punto má bajo y en donde podría confirmar que es el realidad una de las peores presentaciones del equipo americanista. Por ahora no se ha confirmado si el partido se llevará a cabo en tiempo y forma esperando a la disposición de la Liga MX.

América fue uno de los equipos que alcanzó a jugar el partido de la jornada 9 al igual que Chivas, los resultados para ambos fueron totalmente diferentes, por un lado las Águilas cayeron una vez más, mientras que Chivas sacó la victoria. Al día de hoy las cosas están totalmente cambiadas ya que el Rebaño está en una mejor posición y los de Coapa están en el último de la clasificación algo que complica más su visita.

Algo que hay que analizar es desde hace mucho tiempo América era el club que llegaba en mejor posición, ahora será totalmente diferente lo que le pone el morbo al partido, ya que de ganar Chivas hundiría una semana más en el fondo al América, pero si ganan las Águilas podrían salir de la última posición y llegaría a 9 unidades lo que en combinación de resultados podría meterse hasta el lugar 12 ya en zona de repechaje.

América llegaría en su peor momento el Clásico Nacional | Foto: Jam Media

Si bien la temporada no ha sido muy diferente uno del otro en la cantidad de tropiezos o empates, donde si Chiva ha mejorado ha sido en las victorias, le ha costado ganar pero lo ha hecho hasta en 3 ocasiones, 2 más que América, algo de suma importancia ya que eso le permite estar relativamente mejor posicionado. Fernando Ortíz tendrá la consigna de generar un equipo con los suficientes pantalones para sacar un resultado positivo, hay que dejar claro que par el duelo ante Rayados tuvo muy poco tiempo de trabajo, ahora tiene una semana en donde buscará preparar a un mejor parado.

Claramente la derrota y el empate son resultados que no le funcionan al América, para Chivas podrían ser mejores en el caso de que sumaría su segundo partido sin perder pero para evitar caer en su ascenso estarán buscando los 3 puntos. Las Águilas es uno de los 5 equipos que puede lograr las primeras 6 derrotas en este Clausura 2022, Mazatlán FC, Atlético de San Luis, Santos y Necaxa con los que suman 5 descalabros.

Por ahora todo está detenido, la venta de boletos para el Clásico Nacional se ha detenido por parte de Chivas a la espera de lo que confirme Mikel Arriola y el resto de equipos. Lo que si es que América no podrá contar con su porra en el estadio Akron, solo tendrá a aficionados local que no pertenezca a ninguna barra para evitar nuevos problemas en los estadios.