Liga MX: Para Beñat San José el penal condiciona mucho el resultado para Mazatlán FC

Monterrey.- Luego de caer por 4-3 ante Tigres, el estratega Beñat San José, trató de no hablar mucho en la conferencia de prensa sobre el trabajo arbitral, pero dejó en claro que la marcación para el cobro de los 11 pasas que decantó el 3-2 para Tigres si influyó en el rumbo del partido.

“El penal ha marcado el partido, claramente hemos hecho un esfuerzo impresionante, remontar dos goles es muy difícil, queríamos mejorar nuestro desempeño de visita y hoy lo hicimos.

En nuestro criterio es penal, del arbitraje no me pregunten, porque no voy a hablar, ha habido una desconcentración, y obviamente están muy frustrados, hay una sensación de que cuando conseguimos algo hay algo que sucede, todavía no sabemos qué es lo que ha pasado en la jugado del penal. Hemos jugado este partido de tú a tú y eso se ha visto. Tres penaltis en tres partidos, que cualquier equipo del mundo”, dijo Beñat.

Sobre el juego de su equipo, que logró igualar el marcador tras comenzar con un 2-0 en contra, dio mérito a sus jugadores y comentó que les costó un poco sobre todo en el primer tiempo.

“Considero que la parte final de la primera parte ha sido muy buena, hemos atacado con cinco o seis jugadores al frente, ellos han empezado muy fuerte como era normal, todos dominan el balón muy rápido, nos costó un poco adaptarnos a ello. En la segunda parte, ellos han tenido un poco de cansancio por el gran ritmo que pusieron al inicio, nosotros somos un equipo que no tiramos la toalla”, confesó el DT.

Sobre el poco tiempo para preparar el siguiente partido y levantarse anímicamente, Beñat comentó que hay que darle vuelta a la página y enfocarse en seguir haciendo bien las cosas que les han dado buenos resultados.

“ Hay cosas que tenemos que corregir, hay puntos donde tenemos que mejorar y seguir jugando con los buenos momentos que hemos tenido, todos los rivales son complicados en esta liga, pero queremos hacer lo nuestro. Vamos a luchar a muerte para conseguir los resultados y mejorar esta situación”, mencionó el estratega.