Liga MX: ¿Para cuándo podría ver acción José Juan Macías con Chivas?

Jalisco.- Si bien ya se sabía que José Juan Macías había regresado a Chivas, la directiva emitió un comunicado este miércoles en donde confirmaron que el delantero mexicano se unirá a la plantilla del Clausura 2022, además de que ya fue registrado en los datos de la Liga MX. Asimismo el mensaje de la directiva dio indicios de cuándo se podrá ver en acción al nuevo 7 del Rebaño.

"Más allá de que Chivas tuvo algunos acercamientos de diversos equipos del extranjero, se tomó la decisión en conjunto con Macías de volver a casa para reinventarse y así fortalecer las bases de sus próximos años como futbolista profesional", se lee y explican que hubo oportunidad de quedarse en Europa pero no las aceptó para poder retomar su nivel en Chivas antes de querer salir de nuevo al Viejo Continente.

Leer más: Liga MX: Así se reprogramaron los duelos de Rayados del CL22 para su participación en el Mundial de Clubes

Y sobre su tiempo de adaptación, Chivas reveló que será hasta la siguiente semana cuando inicie los entrenamientos con el resto del equipo, esto luego de que en el Getafe no vio muchos minutos y las lesiones le quitaron muchas oportunidades de poder brillar y para evitar que recaiga lo llevarán de poco a poco. Eso deja claro que este jornada 4 ante FC Juárez no tendrá acción. Si todo sale bien y no hay complicaciones podría incluso ser elemento de banca para el partido de la fecha 5 ante Tigres del 12 de febrero en el Akron.

Macías regresará a los entrenamientos con Chiva hasta la siguiente semana | Foto: Jam Media

"José Juan se integrará al trabajo del Primer Equipo la próxima semana y buscará ganarse un lugar en el plantel, con base en el esfuerzo, dedicación y persistencia que le caracteriza, todo por el bien colectivo de Chivas", se agrega. Por el momento JJ Macías no se le ha visto en las instalaciones del Rebaño pero se espera que pronto pueda estar a la par de sus compañeros y pueda ser el hombre importante para Marcelo Michel Leaño.

Leer más: Liga MX: Camilo Vargas vuelve a los entrenamientos con Atlas

Ahora la lucha en la delantera la tiene directa con Ángel Zaldívar y Ronaldo Cisneros y podría ser con Paolo Yrizar en caso de subir al primer equipo. JJ Macías se fue como uno de los goleadores del Rebaño aunque en su última etapa no fue la mejor. Pero esperará tener una posibilidad de incluso ganarse la titularidad.