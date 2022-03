Liga MX: Parón por Fecha FIFA deja bien parado al Necaxa, aseguró Jaime Lozano

El parón por la Fecha FIFA es el momento ideal para que Jaime Lozano haga corte de caja y corrija los detalles para que los Rayos del Necaxa puedan colocarse en los lugares de clasificación en el torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX.

Tras la victoria en la cancha del Estadio Olímpico Universitario 1-2 sobre los Pumas de la UNAM, el equipo de Aguascalientes subió hasta el octavo peldaño con 14 puntos, producto de cuatro victorias por dos empates y cinco descalabros.

Sin embargo, los dos últimos triunfos sobre los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio Victoria y el mencionado logro en Ciudad Universitaria significan para los Rojiblancos un envión anímico que les da la posibilidad de estar en puestos de Liguilla.

"(Estoy) muy contento, ilusionado. Emocionado por regresar a un equipo de la Liga (MX) y con muchas ganas de que las cosas vayan bien, que empecemos a construir algo importante para Necaxa, empezar a dejar de pensar en multas de aquí a los próximos torneos y poder aspirar a hacer un equipo que constantemente pelea por estar en repechaje a la Liguilla", expuso el estratega de los Rayos.

En cuanto a su llegada al cuadro de los otrora Electricistas, “Jimmy” sostuvo que se debe gracias a su trabajo realizado con Selecciones menores. "Ellos ven tu trabajo y sobre todo el trabajo reciente, creo que los clubes se fijan mucho en el trabajo reciente que has desarrollado. Presenté como me gusta trabajar, no solamente en el campo si no fuera de él, de todo cuál es mi misión, mi visión, por qué creo que soy indicado para estar en este proyecto”, apuntó.

