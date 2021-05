Liga MX: Partidos de vuelta de la etapa de Cuartos de Final cambian de horario

México.- Tiempo después de haber confirmado los días y horarios de celebración de los Cuartos de Final del correspondiente Guard1anes Clausura 2021 de esta Liga MX, el máximo circuito compartió una nueva imagen de los duelos de la liguilla, con horarios modificados. para los juegos de vuelta.

Al principio se conocio que los encuentros se llevarían a cabo a las 19:00 horas y 21:05 horas. No obstante, la Liga MX decidió reducir una hora a cada partido, es decir, Cruz Azul vs Toluca y América vs Pachuca se darán a las 20:05 horas, los días sábado y domingo.

Mientras que Puebla vs Atlas y Rayados vs Santos se jugarán a las 18:00 horas. Asimismo, la primera división decidió informar sobre los cambios de horario en sus redes sociales, para confirmar sobre el cambio de horario de los cuatro juegos de esta etapa de la liguilla del Guard1anes.

"Liga BBVA MX informa sobre el ajuste en el horario de los Cuartos de Final de vuelta de este torneo Guard1anes Clausura 2021. Los partidos del sábado y domingo se jugarán a las 18:00 horas y 20:05 horas", comunicó el torneo del futbol mexicano.

Mientras tanto, los partidos de ida seguirán a como se oficializó desde un inicio, miércoles y jueves con horarios de 19:00 horas y 21:05 horas. De tal manera que los encuentros ya con la nueva agenda se celebrarán de la siguiente manera:

�� �� La LIGA BBVA MX informa sobre el ajuste en el horario de los Cuartos de Final de Vuelta del #Guard1anes2021 �� ��



Los partidos de sábado y domingo se jugarán a las 18:00 y 20:05 hrs. pic.twitter.com/VPLd6CP7F5 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 11, 2021

Partidos de ida

Míercoles 12 de mayo

Toluca vs Cruz Azul 19:00 horas

Atlas vs Puebla 21:05 horas

Jueves 13 de mayo

Pachuca vs América 19:00 horas

Santos vs Monterrey 21:05 horas

Partidos de vuelta

Sábado 15 de mayo

Puebla vs Atlas 18:00 horas

Cruz Azul vs Toluca 20:05 horas

Estadio Azteca abrirá sus puertas en la liguilla

Jam media

Domingo 16 de mayo

Monterrey vs Santos 18:00 horas

América vs Pachuca 20:05 horas