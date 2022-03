Liga MX: Pasaron 141 días desde la última vez que Puebla perdió en temporada regular

México.- Oficialmente la Liga MX se ha quedado son equipos invictos, Puebla el último club en perder su imbatibilidad lo hizo ante el Atlético de San Luis, además le hizo perder la posibilidad de batir los récords de 9 partidos sin perder en una temporada. En total fueron 141 días los que la Franja brilló como el equipo que no había perdido ningún partido en fase regular todo de la mano de Nicolás Larcamón.

Puebla en este Clausura 2022 antes de jugar su partido de la jornada 10 era el único equipo de toda la Liga MX que no había perdido desde hace más 10 partidos incluido los de la temporada pasada y es que la racha invicta arrancó en la jornada 16 del Apertura 2021 cuando en la jornada 16 venció a FC Juárez, su última derrota data del 23 de octubre de 2021 ante el León que fue justamente una fecha previa del mismo torneo. Luego de eso culminó con dos victorias para meterse a pelear un puesto a Liguilla en el Repechaje.

Cabe destacar que Puebla sí perdió un partido en ese lapso de 4 meses pero fue en Liguilla y fue en la vuelta de los Cuartos de Final ante León de nueva cuenta, pero hablando solamente de temporada regular si dan como resultado los 141 días desde la última vez que la cabaña de la franja había caído. En este Clausura 2022 las cosas siguieron de gran forma ligando 9 partidos más sin perder siendo el líder del torneo por varias semanas y con un derroche de gran futbol hasta que una equivocación en su último juego le costó la derrota.

A través de sus redes sociales, Puebla animó a los suyos para no bajar los brazos pues siguen en la pelea y no hay nada que preocuparse ya que las posibilidades de hacer historia están en el camino, el mismo Nicolás Larcamón dijo en conferencia de prensa que era algo que tenía que pasar tarde o temprano y ahora que pasó no se pueden lamentar y que deberán hacer lo que tengan que hacer para seguir en la lucha de las metas que se han puesto desde el inicio del torneo.

"Después de 141 días, caímos, pero siempre fieles a nuestra identidad Puebla. Los Larcaboys tienen aguante, se levantarán de esta y de todas las que sean necesarias", se lee en el mensaje que fue acompañado con algunas fotos del partido. Ahora la Franja son segundos y están a un punto de Pachuca el nuevo líder estarán esperando un nuevo tropiezo para poder arrebatarles el puesto. Ambos están cada vez más cerca de obtener su lugar a Liguilla o al menos a repechaje en caso de que llegaran a salir de los primeros 4.

Para esta jornada 11 el equipo camotero regresará a la acción cuando reciba al equipo de Santos, un duelo que pondrá de nueva cuenta a prueba a los pupilos de Larcamón. Asimismo este duelo representará el último del mes de marzo en Liga MX, ya que el torneo parará por la fecha FIFA, la competencia regresará hasta el mes de abril.