Liga MX: Paúl Aguilar lamenta su salida del América

Paúl Aguilar, exdefensa de las Águilas del América se lamenta de la manera de como salió de la iinstitución que defendió sus colores durante nueve años en su carrera profesional.

El concordense tiene cuatro meses que dejo de pertenecer a las filas de los azulcremas. Aguilar comentó que el deseaba terminar su carrera con el América y tener la dicha de disputar su último partido vestido de amarillo.

Fue durante una entrevista con TVC Deportes, que el lateral fue claro, dando unas palabras que seguramente causarán bastante nostalgia.

"Yo lo dije en su momento, no me gustó la manera en la que se me trató pues estuve tantos años, simplemente las formas no fueron las correctas. Me fui dolido pero siempre estaré agradecido con toda la afición que me apoyó en mi ciclo como americanista, nunca me olvido de ellos pues saben que mi deseo era retirarme ahí" concluyó.

Paúl Aguilar comentó que es lo que hace en esos momentos que no se encuentra en el futbol profesional y dejo en claro que quiere volver a un equipo para volver a jugar minutos.

""El objetivo que tenia era seguir jugando en la MLS, me llegaron varias propuestas pero por diferentes situaciones jamas se llegó a un acuerdo. Actualmente me encuentro manejando un pequeño negocio donde arreglo autos usados para posteriormente ponerlos a la venta. No pienso en mi retiro porque me gustaría jugar al menos un año más, y espero que en el mes de junio me pueda acomodar en algún club", declaró el jugador.

Durante nueve años con el América, el concordense consiguió tres títulos de liga, 2 campeonatos de Concacaf y una Copa MX.