Liga MX: Paul Aguilar ya sabe dónde quiere terminar su carrera

Ciudad de México.- Paul Aguilar confesó en conferencia de prensa que en su cabeza está terminar su carrera en América sea jugando o siendo banca pues quiere alcanzar los máximos registros del Club como del futbol mexicano.

Las conferencias virtuales se ponen de moda y ahora el capitán del América tuvo una en donde respondió varias preguntas principalmente las que hablan de su futuro como jugador. El canterano del Pachuca fue claro al decir que América era su única opción para dejar las canchas.

"Me veo retirandome en América, me queda de aquí a diciembre el contrato. No quiero poner fin a mi carrera y creo que me queda un rato más. Uno lo que quiere es ganar títulos y ojalá pueda superar la marca de los más ganadores del futbol mexicano", dijo Aguilar.

Paul Aguilar en 2011 en su llegada al club | Jam Media

Aunque ya con 34 años se ve lejano que pueda superar la cifra marcada por las figuras del futbol mexicano pues necesita 6 títulos más para poder rebasar lo hecho por ellos. Pero fue claro que no importa como acabe su carrera si es jugando o en banca pero quiere luchar hasta el final.

Sea de titular o banca, creo que es apoyar a cada uno de mis compañeros para darle lo mejor a este club y seguir en primeros planos".

Paul llegó a para el América en el Apertura 2011 procedente del Pachuca, ha marcado 11 goles con el conjunto de las Águilas por ya casi 10 años con el conjunto azulcrema. El nacido en Concordia, Sinaloa está cerca de su adiós del futbol pero será difícil verlo alejado del futbol.