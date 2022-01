Liga MX: Paul Arriola revela que América mostró interés por él

México.- Las sorpresas en el Club América siguen presentándose, ahora el nombre de Paul Arriola se ha reactivado en Coapa y ha tomado mucha relevancia luego de la revelación del mismo jugador quien aceptó que las Águilas si han preguntado por él pero que de momento no sabe más pero que deja las puertas abiertas para regresar a la Liga MX en caso de que la oferta sea mucho mejor a las que puede recibir en la MLS. Arriola ya jugó en México con los Xolos de Tijuana hace ya unas cuantas temporadas.

Recientemente en una entrevista para TUDN el jugador accedió a hablar del Club América en donde dejó claro que la directiva azulcrema sí ha mostrado cierto interés por sus servicios pero que hasta ahí, "Sí, hay algo, no sé si es rumor o es real, no puedo decir mucho, pero sí hay interés", dijo el jugador estadounidense. Agregó que no tiene las puertas cerradas para la Liga MX a la que ya conoce. Actualmente juega para DC United en la MLS en donde se mantiene de vacaciones ya que el torneo iniciará hasta el mes de marzo.

"La verdad como dije antes, las puestas están abiertas (de llegar a la Liga MX). Si hay una oportunidad para ir a jugar con un club que me quiere, que me va a apoyar para seguir creciendo hay que verla, escucharla. Por ahora estoy enfocado con la Selección, vengo de dos meses sin jugar y lo más importante es enfocarme en mi cuerpo y todo va estar bien", dijo el jugador.

Ahora solo quedaría esperar la respuesta del Club América en torno a las posibilidades de si puede o no llegar al equipo. Según tambien de TUDN, Gibran Araige ambos equipos están negociando el traspaso del jugador y va por muy bien camino. América luego de las llegadas de Diego Valdés y Jonathan Dos Santos no han podido anunciar más refuerzos pero se espera que cierren a 4 más incluido Paul Arriola, Alejandro Zendejas, Pablo Solari y Jorge Meré de quienes son los que más se han hablado.

Paul Arriola jugó en la Liga MX para Xolos de Tijuana | Foto: Jam Media

Paul Arriola ya tuvo un paso por la Liga MX con Xolos de Tijuana,, estuvo varios años en el equipo, con el tiempo decidió representar a la Selección de Estados Unidos, pero en su estancia en México lo hizo como mexicano gracias a su doble nacionalidad, por lo que en caso de regresar al país tambien lo haría sin ocupar plaza de extranjero, pero en caso de que no sea así aún hay plazas foráneas para llenar.

América está esperando cerrar todos sus prospectos de refuerzos para los siguientes días, posiblemente antes de la fecha 3 para que puedan integrarse al equipo y aprovechar la fecha FIFA para tenerlos en Coapa para su adaptación, Arriola en caso de llegar tendría reportar con Estados Unidos ya que es uno de los jugadores que han sido recurrentes en las convocatorias para la nueva camada de jugadores americanos.