Liga MX: Pavel Pardo la manda fuerte mensaje a Miguel Herrera luego de la derrota ante Chivas

Ciudad de México.- Luego de la derrota ante Chivas y segunda por goleada, el jugador histórico del futbol mexicano y de las mismas Águilas, Pavel Pardo no se guardó nada y se fue dura con la crítica sobre el trabajo hecho por el equipo durante el torneo de preparación.

A través de su cuenta de Twitter Pavel Pardo dejó claro que el América sea en partido oficial o en pretemporada tiene que ganar, haciendo referencia que los 4 partidos que disputaron solo ganaron 1 y los otros 3 que fueron clásicos no pudieron ganarlos.

No importa si es pretemporada o no, se jugaron 3 clásicos y ninguno se ganó. Este no es el @ClubAmerica que me gusta ver", escribió en sus redes.