Liga MX: Pavel Pardo se hace a un lado y deja en claro que no le interesa ser director deportivo del Club América

El exfutbolista Pavel Pardo quien vivió momentos de gloria como jugador con las Águilas del América, deja en claro que entre sus planes no esta tomar las riendas de la dirección deportiva del plantel azulcrema.

"No me interesa, hoy por hoy el ser Director Deportivo del América, eso que esté muy claro, porque luego hay malinterpretaciones y la verdad es que no aspiro a ser Director Deportivo del América", expresó en conferencia de prensa virtual, en la que RÉCORD estuvo presente.

Pardo actualmente es embajador de la Bundesliga y una de sus grandes prioridades es llevar a jugadores mexicanos al futbol alemán, por el momento un puesto en el Club América esta fuera de sus posibilidades.

"Soy un embajador de la Bundesliga, donde sí me interesa que vayan más jugadores mexicanos a la Bundesliga, ese es mi objetivo más grande, más que ser el Director Deportivo del América", agregó.

El exjugador del América agradeció el interés de los aficionados de la prensa por ponerlo entre los candidatos de la dirección deportiva, pero es claro no es uno de sus objetivos.

"Obviamente agradezco el cariño de la gente, porque el cariño de la gente y la prensa, que me tienen muy bien catalogado y visto para ser un candidato, pero yo soy el primero en no candidatearme. Y segundo, nadie ha hablado conmigo de parte del club América, eso hay que dejarlo muy claro. Hoy no me interesa ser Director Deportivo",.

Pavel Pardo concluyo comentando que si América no logra campeonatos, de nada sirve hacer una excelente temporada en la fase regular de la Liga MX.

"Si no hay campeonatos, no es una buena temporada" y que eso ocurre "en cualquier equipo grande", sentencio.