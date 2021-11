Liga MX: Pedro Aquino jugó con Perú pero se volvió a lesionar y es duda para América

Venezuela.- Siguen las malas noticias para el Club América y es que este martes se han enterado que su futbolista Pedro Aquino quien fue convocado con Perú tuvo que salir del partido por una lesión, misma que sería por la que se perdió las últimas jornadas de la Liga MX. El jugador fue convocado para el partido ante Venezuela pero fue hasta el segundo tiempo que se le dio la oportunidad de entrar pero en los primeros minutos tuvo el dolor y abandonó el juego.

El futbolista tenía poco más de 3 semanas de no ver acción luego de que se lesionará en le jornada 16 de la Liga MX cuando hizo un estiramiento demás lo que le provocó una molestia en el muslo izquierdo. Incluso no jugó la final de la Concachampions ni el cierre del torneo por cuidarlo. Si bien en esos momentos no presentó dolor y todo parecía normal no lo arriesgaron y esperaban tenerlo al 100% para el inicio de la Liguilla misma que arrancará en poco menos de 10 días.

Pedro Aquino fue convocado a la Selección Peruana luego de haber estado ausente en las últimas fechas FIFA, de primera instancia no se pensó que tuviera complicaciones y el Club América lo dejó ir esperando que todo saliera como ellos esperaban, que tuviera minutos y poco a poco recuperara el ritmo para que fuera elegible las próximas semanas. Por ahora el peruano y la Selección no han emitido algún reporte de su estado de salud, lo que si hará es de inmediato regresar a México para ser avaluado.

Pedro Aquino puede ser baja para el América para Liguilla | Foto: Captura

Se espera que reporte con el equipo de la Liga MX este miércoles y se le realicen las pruebas necesarias para saber qué tan grave es y si podrá estar recuperado para el inicio de la Liguilla. Pedro Aquino tiene la ventaja de que por ahora el futbol mexicano le dará al menos 10 días para recuperarse antes de que inicien los Cuartos de final en la Liguilla, si todo sale bien y el tiempo es suficiente podrá regresar para el juego de ida de Cuartos de final, en caso de que necesita más tiempo puede ser en el segundo o de plano que sea en las semifinales.

En esta temporada ha sido titular en 13 partidos y ha jugado 14, tiene más de mil minutos y no anotó gol, antes de la lesión era un jugador indiscutido para Santiago Solari con quien ha demostrado que tiene gran relación y donde ha hecho un gran trabajo. En caso de que no se recupere el que puede ocupar su lugar es Mario Osuna o si ya está en su punto, Santiago Naveda tambien puede ser el hombre importante para reaparecer ya que no juega desde la fecha 3 por lesión.