Liga MX: Pedro Aquino viajó con América a Guadalajara, podría tener actividad con la Sub-20

América viajó este viernes a Guadalajra para enfrentar a Chivas en el Clásico Nacional y una de las incorporaciones relevantes que tuvo fue la de Pedro Aquino. El peruano no tiene actividad desde enero de este año, pero realizó el viaje con todo el grupo e incluso podría sumar minutos con el equipo sub-20 este sábado.

En lo que va del Clausura 2022, Aquino solo ha disputado 176 minutos en 2 partidos. El mediocampista fue titular en la Jornada 1 contra Puebla y en la Jornada 3 ante Atlas, pero en el duelo contra los rojinegros no finalizó el juego y salió de cambio al minuto 86. Sin embargo, desde entonces no ha tenido actividad en la Liga MX.

Aquino viajó con la Selección de Perú en la primera Fecha FIFA del año, pero regresó a Coapa tras sufrir una lesión en el quinto metatarsiano. Inicialmente se pensó que el jugador no necesitaría cirugía, pero al final tuvo que entrar al quirófano para atenderse la fractura, sin un tiempo de recuperación estimado.

La ausencia del peruano dejó un vacío importante en el mediocampo azulcrema, pues ni Jonathan Dos Santos ni Richard Sánchez se desempeñan con naturalidad en esa posición. Mientras que a Santiago Naveda le ha costado recuperar el protagonismo que ganó en el Guardianes 2021 pero que se vio interrumpido por su lesión en el tobillo en el Apertura 2021.

Por eso el retorno de Pedro Aquino será importante para América, aunque todavía no es seguro que tenga actividad ante Chivas. De acuerdo con el reportero Jonatan Peña, el peruano viajó por decisión de Fernando Ortiz para mantener la unión del grupo.

No obstante, todavía no hay certeza de que el mediocampista esté recuperado al cien por ciento, por lo que probablemente sumaría minutos con la Sub-20 antes de que se reincorpore por completo al primer equipo. En ese mismo sentido, Ricardo Gareca dio a conocer la lista de seleccionados para la última fecha de las eliminatorias mundialistas y no incluyó a Aquino, por lo mismo que se desconoce en qué nivel está tras superar su lesión.