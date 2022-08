Liga MX: Peláez reveló que Chivas buscó hacerse de los servicios de Henry Martín y Brandon Vázquez

Ricardo Peláez no se guardo nada en una entrevista con David Medrano donde reveló que Chivas del Guadalajara buscó hacerse de los servicios de Henry Martín y de Brandon Vázquez para el torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

El directivo reveló que sí existió un acercamiento con la directiva del Club América para negociar sobre el yucateco Henry Martin.

“No llegó tan lejos pero sí fue real, hubo contacto con la directiva de América e incluso con el jugador y fueron varios factores, ya no continuó ese contacto pero sí hubo un acercamiento, no se dio en ese momento, no sé a futuro”.

Desgraciadamente para el Rebaño Sagrado, a días de iniciar el torneo su estrella en la delantera, José Juan Macías se lesionó y quedo fuera para todo el año. Con esto se esfumo la idea de poder contar con un centro delantero de calidad como lo es el mexicano.

En el caso de Brandon Vázquez, Ricardo Peláez comento que es jugador de la MLS del equipo de Cincinnati, lo define como un jugador promesa pero por el momento solo hubo un interés pero no se pudo negociar.

“Pensamos en Brandon que es una promesa porque puede llegar a ser un gran jugador pero no lo es todavía, sí hubo interés pero no se pudo negociar", dijo Peláez tras explicar el precio del jugador.