Liga MX: "Piojo" Herrera, posible sustituto de Ricardo Ferretti en Tigres

Miguel Herrera tiene ya tiempo sin trabajo en la Liga MX, sono muy fuerte para llegar al mando de algunas selecciones nacionales, pero todo quedo en eso en un rumor. El "Piojo" ahora suena muy fuerte para sustituir a Ricardo Ferretti en Tigres.

Es bien sabido que la situación de la renovación entre la directiva de Tuca y Tigres aún no se concreta, aunque ambas partes aseguran que no hay de que preocuparse. Pero mientras no se da ya salió el primer apuntado para susituir al Tuca.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Herrera es un técnico de mucha garra y muy exigente con sus jugadores dentro y fuera de la cancha. Según algunos portales, directivos de los Tigres de la UANL ya están sondeando a Miguel Herrera para una posible negociación y que se de su regreso a la Liga MX.

Primero se dijo que Xolos de Tijuana busco a Miguel Herrera para que tuviera una segunda etapa con los fronterizos, pero ahora con el interés de Tigres por sus servicios, al parecer Herrera se decantarpia mejor por el conjunto regio.

Leer más: Liga MX: Santos vs Toluca donde y a que hora verlo: Jornada 15

Según ESPN, Mauricio Culebro ya tuvo alguna charla amistosa con Herrera donde le preguntó sus planes para el futuro cercano en la Liga MX, aunque en ningún momento le ofreció de manera formal hacerse cargo de los regiomontanos a partir de la siguiente campaña.

Tuca' Ferretti, de acuerdo a reportes periodísticos, es el entrenador que más percibe en la Liga MX con 3.8 millones de dólares anuales. En su momento, el venezolano César Farías, quien dirigió a Xolos de Tijuana en el Clausura 2014 y por seis juegos del Apertura 2014, percibió 3 millones de dólares.

Leer más: Guillermo Ochoa empatará a Héctor Zelada como los porteros con más juegos de Liga disputados en América

Como entrenador del América, Miguel Herrera ganaba por día casi 80,000 pesos diarios; como seleccionador, en promedio, sus ingresos alcanzaban 209,000 pesos, más del doble. Pase lo que pase con Miguel Herrera como entrenador de México tiene garantizado su futuro financiero.