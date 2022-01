Liga MX: Pol Fernández se ausentará de Cruz Azul por asuntos personales

México.- Cruz Azul sufrirá una nueva baja para el inicio del Clausura 2022 pero hasta ahora sería solo temporal ya que Guillermo "Pol" Fernández ha solicitado permiso a la directiva para ausentarse por tiempo indefinido para poder ir a Argentina a solucionar temas personales pero esta situación a alertado a los aficionados de la máquina ya que la última vez que pasó algo así el jugador se quedó en su país y firmó con Boca Juniors, aunque luego de un tiempo regresó a la Liga MX y donde se ha mantenido hasta el momento.

De acuerdo con fuentes cercanas a Cruz Azul revelaron que el argentino habló con Juan Reynoso y la directiva para solicitar el permiso para atender un problema familiar, el club accedió pero con la condición que durante el tiempo que estuviera fuera no cobraría su sueldo pues no jugaría, se sabe que el jugador ya emprendió su vuelo a Sudamérica pero no se sabe cuando podría volver al equipo, además de que se encuentra lesionado por lo que no vio acción en la jornada 1 de la Liga MX.

Por el momento la directiva de Cruz Azul confía en el jugador a pesar del pasado. Pol Fernández tiene contrato vigente con la máquina hasta el 30 de junio de 2022 por lo que podría negociar su salida del equipo a final de temporada y aprovechando que está en Argentina podría tener acercamientos con Boca Juniors o cualquier otro club para negociar una contratación. Aunque se ve difícil que en esta temporada pueda salir ya que se ha revelado que el jugador quiere culminar su contrato de manera legal.

Guillermo Fernández sería baja indefinida de Cruz Azul | Foto: Jam Media

Incluso podría haber algún movimiento favorable para Cruz Azul, eso con la posible llegada de Cristian Pavón a quien han estado buscando desde hace semanas y en caso de que Pol decida negociar podría abrirle la puertas al jugador de Boca. Aún todo eso es especulación pero el equipo de la Liga MX aún está buscando un nuevo jugador luego de las salidas que se han presentado en las últimas semanas.

Cruz Azul en esta temporada ha perdido a muchos jugadores por diversos temas, Walter Montoya, Yoshimar Yotún, Roberto Alvarado, Jonathan Rodríguez entre otros jugadores pero sus refuerzos han sido de gran calidad que al momento no se extrañan, y aún faltan un par más para que puedan debutar en el Clausura 2022.