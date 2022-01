Liga MX: 'Pollo' Briseño quiere ganarse la titularidad en Chivas en este Clausura 2022

El defensa mexicano de las Chivas del Guadalajara, Antonio Briseño, se pone objetivos a corto plazo y uno de ellos es volver a ganarse la titularidad para el torneo Clausura 2022 en el equipo de Marcelo Michel Leaño.

Si bien el defensa ha venido perdiendo el protagonismo en el Rebaño Sagrado, para este 2022 quiere cambiar la historia y recuperar el terreno perdido en los torneos pasados en la Liga MX.

"Me siento muy bien. El equipo está mejor, creo que tenemos una idea muy clara. La pretemporada nos ayudó a afinar algunos detalles. En este tiempo entendimos la idea del técnico. Vamos a llegar de la mejor manera al primer partido. Enfrentaremos a un equipo con buenos jugadores. Van a ser muy solidos atrás, yo creo que van a esperar a ver qué hacemos y buscarán un contragolpe. Van a guardar el orden", mencionó.

Leer más: Liga MX: ¿Cual sería el sueldo de Marco Fabián en su regreso a Chivas?

Briseño asegura que hay una competencia interna muy fuerte para ganarse los puestos del once inicial de Marcelo Michel Leaño en la jornada 1 del torneo Clausura 2022.

"La competencia interna es espectacular. Si no hay, estamos jodidos. Hay grandes jugadores jóvenes. No hay edad. Hay que ganarse la posición todos los días. No hay que regalar nada. Yo me siento con la capacidad de ser titular, pero no es decisión mía. Aquí todos tenemos la misma oportunidad de jugar. El técnico pondrá a los que estén mejor", agregó.

Sobre los malos resultados del plantel tapatío en los pasados torneos, Briseño señala que la afición esta en todo su derecho de estar molestos, ya que no se merecen esas actuaciones del equipo.

"La afición está en todo su derecho de opinar. Nosotros somos los que debemos de revertir la situación. Todo eso recae sobre los jugadores, los directivos confían en nosotros. La bolita ya está de nuestro lado", aseveró.