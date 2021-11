Liga MX: 'Ponchito' González admitió que Rayados está diseñado para ser uno de los referentes de todo el futbol mexicano

El mediocampista de los Rayados de Monterrey, Arturo González, asegura que el plantel esta lista para ser protagonista en lo que se viene para el equipo en el torneo Apertura 2021, primero que nada ante Cruz Azul en el Repechaje.

'Ponchito' González afirma que de no clasificar a los Cuartos de Final sería un rotundo fracaso para Rayados de Monterrey, pero por el momento no se esta pensando en perder en el Repechaje.

“En lo personal que sí (fracaso el no calificar a la Liguilla), este equipo siempre tiene que estar peleando los primeros lugares, hacer un buen papel a lo largo del torneo, pero el formato nos permite poder entrar a la fiesta grande, uno de los objetivos es estar en Liguilla y el otro ganarla”, puntualizó.

Leer más: Liga MX: Marcelo Michel Leaño empieza a vislumbrar a su 11 titular para el duelo de este sábado enfrentando a Puebla

Sobre el tema del veto de aficionados para el juego del domingo en el Estadio Azteca, González asegura que la afición es parte fundamental en los partidos, más que nada para Cruz Azul que es el local.

“Al final la gente sí es un factor, siempre juega un papel importante la afición, hay una sensación distinta, pero jugamos once contra once, esperamos un partido difícil. No hay gente, pero están en su cancha y no será fácil”, culminó.

Arturo González es un hombre de la plena confianza del director técnico de Rayados de Monterrey, Javier Aguirre, ya que estuvo el 16 encuentros en la fase regular y en solo uno entro de cambio.

Minutos jugados.

En la fase regular anotó tres goles con Rayados en un total de 1,252 minutos jugados, siendo uno de los mediocampistas con más minutos del certamen.

La Maquina Celeste del Cruz Azul recibe este domingo a las 18:15 horas de Sinaloa y a las 19:15 horas del centro de México desde el Estadio Azteca.