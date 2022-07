Liga MX: Pondrá en funcionamiento el 'Fan ID' en las 18 sedes a partir del Apertura 2022

Ciudad de México.- Tal y como se mencionó a mediados del torneo Clausura 2022, para el siguiente certamen, Apertura 2022, la Liga MX incluirá el sistema de identificación en los 18 estadios participantes para que la afición pueda disfrutar de los partidos con la mayor seguridad.

Este jueves 30 de junio el torneo anunció, por medio de un comunicado, la implementación del 'Fan ID' de manera inmediata, con el objetivo de, "asegurar que el mecanismo de identificación permita reforzar la seguridad en los 18 recintos, sin poner en riesgo la integridad los datos personales de los aficionados.

"La Liga BBVA MX informa que de conformidad a lo comunicado el sábado pasado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI), respecto al proceso del sistema 'Fan ID, se ha trabajo con dicho órgano para reforzar la seguridad en los estadios'", se lee en el reporte de prensa.

"Una vez dictaminado por dicho órgano, la Liga MX implementará de manera inmediata el 'Fan ID' en los estadios sede de los 18 equipos que la conforman", finaliza el comunicado que presentó la dirección del campeonato nacional por medio de sus redes sociales.

LIga BBVA MX presenta comunicado sobre el 'Fan ID'

Captura de pantalla

¿POR QUÉ SE BUSCÓ APLICAR EL 'FAN ID'?

La idea de autorizar esta identificación se debe a la riña que acaeció en el Estadio La Corregidora el 09 de marzo entre barristas de Gallos de Querétaro y Atlas de Guadalajara. Los equipos obligaron a cada miembro presentar su documentación para obtener una credencialización y así seguir ingresando a los estadios, logrando una reducción entre los integrantes de cada porra.

La mayoría de los elementos procedieron a compartir su información, mientras que un cierto porcentaje se negó a ser identificado y por lo tanto no podrán entrar con el resto del grupo al no contar con esa credencial. La misión es darle entrada a los verdaderos aficionados al futbol y no a los que asisten a causar un alboroto en la tribuna.

Fanático de Chivas presenta su 'Fan ID'

Jam media

El presidente, Mikel Arriola, afirmó que el 'Fan ID' sería usado para el Apertura 2022, por lo que los aficionados de: América, Chivas, Pumas, Cruz Azul, Toluca, Pachuca, Tigres, Monterrey, Santos, Tijuana, Querétaro, Atlas, Puebla, Mazatlán, León, Atlético de San Luis, FC Juárez y Necaxa solicitarán su identificación a cada aficionado para que pueda entrar a los estadios en el Apertura 2022 que dará inicio el 01 de julio.