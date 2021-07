Liga MX: "Por enésima vez, Chivas no está a la venta": Amaury Vergara explota contra rumores

Guadalajara.- La Liga MX se despertó este sábado con la noticia de que Chivas estaría a la venta algo que desató las especulaciones ya que en ocasiones pasadas se había hablado del interés de Canelo Álvarez y de Carlos Slim, pero ahora el mismo dueño del Rebaño salió a desmentir la supuesta venta.

Amaury Vergara compartió en su cuenta de Twitter un mensaje dirigido para José Ramón Fernández, titular en ESPN quien fue el que reveló la noticia de la venta del 12 veces campeón de la Liga MX. Vergara en tono sarcástico pidió a Joserra que le presentara a Canelo Álvarez ya que tanto le conoce sobre sus proyectos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Estimado Joserra, soy fan del Canelo ¿Me lo presentas? Sería un gusto. Aprovecho para aclarar por enésima vez que Chivas no está a la venta", se lee en la publicación. Además de compartir la imagen que uso en 2019 cuando tambien se especulaba con la venta del equipo tras la muerte de su padre.

Leer más: Canelo Álvarez presume su costosa pijama en redes sociales

Los nombres de Canelo Álvarez y Carlos Slim fueron parte de la supuesta negociación por lo que se habría tomado como algo más real que una suposición, además de que los fans del Rebaño dieron el visto bueno con la inyección de fondos para recuperar su equipo, pero todo se trató de una simple especulación pues no hay tales acercamiento.

Estimado Joserra, soy fan del Canelo ¿Me lo presentas? Sería un gusto. Aprovecho para aclarar por enésima vez que @Chivas no está a la venta. https://t.co/7cdqUkmtFf — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) July 17, 2021

Todo esto deja oficialmente que Chivas no se venderá al menos no por ahora ya que Amaury Vergara quiere seguir con el legado que dejó su padre en el Rebaño, además de tener la consigna de volver a poner en el mapa de la Liga MX al equipo luego de las espantosas temporadas en las que no ha podido pelear seriamente por el título.

Leer más: Atleta olímpico que fue declarado desaparecido antes de competir; se fugó a Japón a empezar una nueva vida

Los problemas de Chivas al mando de Amaury Vergara le han superado, la baja de 4 jugadores por indisciplina y contantes castigos durante las temporadas pasadas y lo que más preocupa es que por tercera ocasión Chivas no contrata jugadores para el inicio de la Liga MX lo que ha dado mucho que pensar sobre un posible problema para controlar a su equipo.

Por ahora Chivas sigue siendo una bomba de tiempo, esperando que algo salga mal en el Apertura 2021 para explotar, desde la dirección técnica y jugadores que no han respondió y la afición ya se cansó de los malos resultados y si en esta edición no sacan algo diferente podría ser el momento justo de la ruptura oficial en muchos sentidos para el equipo.

TikTok; Madre vegana deja a su bebé comer arena y piedras

Síguenos en